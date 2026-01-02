GENEL:
BOSNA TÜRK İŞADAMLARI DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİK

TÜRKİYE - BOSNA İŞ İNSANLARI DERNEĞİ BAŞKANI VE SARAYOVADA TURİZM İŞLETMESİ SAHİBİ YAŞAR TUFAN BEYİ DERNEK MERKEZİNDE ZİYARET EDEREK BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN.

BOSNA TÜRK İŞADAMLARI DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİK

02 Ocak 2026 Cuma 09:42

https://www.facebook.com/share/v/17QqmcTHzQ/?mibextid=wwXIfr



   
İŞ ADAMLARI DERNEĞİ İLE İLGİLİ  BİLGİ 


TUBODER, Türkiye ve Bosna Hersek iş dünyası arasında güçlü ve sürdürülebilir bir dayanışma ağı oluşturmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek, üyelerinin ticari faaliyetlerini destekleyerek, iş insanları arasında güven, iş birliği ve yeni fırsatlar yaratmayı amaçlar. Ayrıca toplumsal sorumluluk projeleri ve kültürel iş birlikleri ile iki ülke arasında sosyal ve ekonomik bağların güçlenmesine katkıda bulunur.  (Kaynak https://tubo-der.org )



  TEŞEKKÜR  EDİYORUZ 

Devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv  ilim kültür tarih araştırmaları  www.iktav.com merkezi  ve Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak verdiği bilgiler  ilgi alaka ve nazik misafirperverliğinden dolayı saygıdeğer Dernek Başlanı ve iş insanı Yaşar Tufan beye teşekkür ederiz


(Ömer İLGEÇ)
