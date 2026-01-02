BOSNA TÜRK İŞADAMLARI DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİK

https://www.facebook.com/share/v/17QqmcTHzQ/?mibextid=wwXIfr
İŞ ADAMLARI DERNEĞİ İLE İLGİLİ BİLGİ
TUBODER, Türkiye ve Bosna Hersek iş dünyası arasında güçlü ve sürdürülebilir bir dayanışma ağı oluşturmayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek, üyelerinin ticari faaliyetlerini destekleyerek, iş insanları arasında güven, iş birliği ve yeni fırsatlar yaratmayı amaçlar. Ayrıca toplumsal sorumluluk projeleri ve kültürel iş birlikleri ile iki ülke arasında sosyal ve ekonomik bağların güçlenmesine katkıda bulunur. (Kaynak https://tubo-der.org )
TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv ilim kültür tarih araştırmaları www.iktav.com merkezi ve Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak verdiği bilgiler ilgi alaka ve nazik misafirperverliğinden dolayı saygıdeğer Dernek Başlanı ve iş insanı Yaşar Tufan beye teşekkür ederiz
(Ömer İLGEÇ)