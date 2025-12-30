BOSNADA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM VE FATİHİN FERMANI

Tarih tarihin yaşandığı yerde araştırılıp belgeselleştirilir diyerek Bosnadayız. Bosna ve Sarayova ile ilgili bir çok hatıram var. Haziran 2003 yılında ilk kez gittiğimiz Bosna’ya, 8-9 ve 10 Aralık 2008 tarihlerinde 2. Kez giderek araştırma yapıp belgesel çekmiş ardından Koşukavak tur ile bir kez daha Bosna Hersek 8-15 Mayıs 2011 tarihlerinde gitmiştik. 2015 tarihinde kara yolu ile Makzdenya Arnavutluk ve Karadağ üzerinden Bosna’ya gidip buradan Sırbistan’a geçmiştik. Bir kez daha evladı Fatiha’n diyarı Bosnadayız 24-31 Aralık 2025 tarihlerinde Bosna’da evliya. Çelebinin izinde belgesel çekiyoruz

Biz belgesel çekimlerimize devam ederken sizleri 2003 tarihinde çektiğimiz Bosna belgeseli ile baş başa bırakıyoruz









Bosna’da her şey Osmanlıyı hatırlatıyor. Sarayova sokaklarını gezerken Bugün bosna’nın bir köyündeki kilise duvarını süsleyen Fatihin o meşhur fermanını adeta duyar gibi oluyorsunuz.Osmanlı’nın en güçlü dönemin’de yayınladığı gerçek insan hakları beyannamesini gelin birlite bir kez daha okuyalım.

Fatihin İşte o meşhir ferman.











"Ben ki Sultân Mehmed Hanım. Cümle avâm ve havassa ma'lum ola ki, işbu dârendegan-ı fermân-ı hümâyun Bosna ruhbânlarına mezîd-i inâyetim zuhûra gelüp buyurdum ki, mezbûrlara ve kiliselerine kimse mâni' ve müzâhim olmayıp ihtiyâtsız memleketimde duralar. Ve kaçup gidenler dahi emn ü emânda olalar. Gelip bizim hâssa memleketimizde havfsiz sâkin olup kiliselerine mütemekkin olalar. Ve yüce hazretimden ve vezirlerimden ve kullarımdan ve reâyalarımdan ve cemi'-i memleketim halkından kimse mezbûrelere dahl ve ta'arruz edip incitmeyeler, kendülere ve cânlarına ve mallarına ve kiliselerine ve dahi yabandan hâssa memleketimize âdem gelirler ise yemin-i mugallaza ederim ki yeri, göğü yaratan Perverdigâr hakkıçün ve Mushaf hakkıçün ulu Peygamberimiz hakkıçün ve yüzyirmidörtbin peygamberler hakkıçün ve kuşandığım kılıç hakkıçün bu yazılanlara hiç bir fert muhalefet etmeye Mâdâm ki benim emrime mutî'u münkâd olalar. Şöyle bilesiz"





Yıllar önce Fatih sultan Mehmet hanın Bosna sokaklarında yankılanan fermanıdır bu. Bosnanın bambaşka bir çehreye büründüğü zilletten kurtulup izzete kavuştuğu anın Bosna caddelerindeki sedasıdır. Yıllar sonra bugün Bosna acı ve gözyaşının gölgesinde bu fermanı arıyor.. Fatihi ve fatihin getirdiği barış ve kardeşliği.. adaleti huzuru ve refahı..

Evladı fatiihan diyarı Bosna hersekin başkenti Sarayovada belgesel çekimlerimize başçarşı sebilinin önünden başladık