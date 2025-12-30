GENEL:
BOSNADA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM VE FATİHİN FERMANI

FATİHİN FERMANI BAŞKENT SARAYOVA’DA ÇINLIYOR.

BOSNADA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM VE FATİHİN FERMANI

30 Aralık 2025 Salı 10:43

 Tarih tarihin yaşandığı  yerde araştırılıp  belgeselleştirilir diyerek  Bosnadayız. Bosna ve Sarayova ile ilgili bir çok hatıram var.  Haziran 2003 yılında ilk kez gittiğimiz Bosna’ya, 8-9 ve 10 Aralık 2008 tarihlerinde 2.  Kez  giderek araştırma yapıp  belgesel çekmiş ardından  Koşukavak  tur  ile  bir kez daha Bosna Hersek   8-15 Mayıs 2011 tarihlerinde gitmiştik. 2015 tarihinde  kara yolu ile Makzdenya  Arnavutluk  ve Karadağ üzerinden  Bosna’ya  gidip buradan Sırbistan’a geçmiştik. Bir kez daha evladı Fatiha’n diyarı  Bosnadayız  24-31 Aralık 2025 tarihlerinde  Bosna’da evliya. Çelebinin izinde  belgesel  çekiyoruz 
Biz belgesel çekimlerimize devam ederken sizleri 2003 tarihinde çektiğimiz  Bosna belgeseli ile baş başa bırakıyoruz 


 
 
   Bosna’da her şey  Osmanlıyı   hatırlatıyor. Sarayova sokaklarını gezerken Bugün  bosna’nın bir köyündeki   kilise duvarını süsleyen   Fatihin o meşhur fermanını adeta duyar gibi  oluyorsunuz.Osmanlı’nın  en  güçlü dönemin’de yayınladığı gerçek insan hakları beyannamesini  gelin  birlite  bir kez daha okuyalım.
Fatihin İşte o  meşhir ferman.

   "Ben ki Sultân Mehmed Hanım. Cümle avâm ve havassa ma'lum ola ki, işbu dârendegan-ı fermân-ı hümâyun Bosna ruhbânlarına mezîd-i inâyetim zuhûra gelüp buyurdum ki, mezbûrlara ve kiliselerine kimse mâni' ve müzâhim olmayıp ihtiyâtsız memleketimde duralar. Ve kaçup gidenler dahi emn ü emânda olalar. Gelip bizim hâssa memleketimizde havfsiz sâkin olup kiliselerine mütemekkin olalar. Ve yüce hazretimden ve vezirlerimden ve kullarımdan ve reâyalarımdan ve cemi'-i memleketim halkından kimse mezbûrelere dahl ve ta'arruz edip incitmeyeler, kendülere ve cânlarına ve mallarına ve kiliselerine ve dahi yabandan hâssa memleketimize âdem gelirler ise yemin-i mugallaza ederim ki yeri, göğü yaratan Perverdigâr hakkıçün ve Mushaf hakkıçün ulu Peygamberimiz hakkıçün ve yüzyirmidörtbin peygamberler hakkıçün ve kuşandığım kılıç hakkıçün bu yazılanlara hiç bir fert muhalefet etmeye Mâdâm ki benim emrime mutî'u münkâd olalar. Şöyle bilesiz"



Yıllar önce Fatih sultan Mehmet hanın Bosna sokaklarında yankılanan fermanıdır bu. Bosnanın bambaşka bir çehreye büründüğü zilletten kurtulup izzete kavuştuğu anın Bosna caddelerindeki sedasıdır. Yıllar sonra bugün Bosna acı ve gözyaşının gölgesinde bu fermanı arıyor.. Fatihi ve fatihin getirdiği barış ve kardeşliği.. adaleti huzuru ve refahı..
Evladı fatiihan diyarı Bosna hersekin başkenti  Sarayovada belgesel çekimlerimize  başçarşı  sebilinin önünden başladık

