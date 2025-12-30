BOSNA'NIN TRAVNİK ŞEHRİNDE ELÇİ İBRAHİM PAŞA VAKFI MEDRESESİ





Gezginlerin piri Evliya Çelebi, Travnik şehrinin ufak bir kalesi, içinde 2 bin kagir evi, her biri ecdat yadiğari vakıf eseri olan 17 cami ve mescidi, mektepleri, han ve hamamı olduğunu bildiriyor bizde evliyanın izinde Bosna’nın sancak merkezi vakıflar ve vezirler şehri Travnikte belgesel çekiyoruz





Travnik Lasva Nehri kıyısında bulunan bu medresenin bir diğer adı da Fevziye Medresesi. 1705 yılında eğitim vermeye başlayan bu medrese; Hacı İbrahim Paşa vakfı tarafından inşa edilmiş.









Medresenin ‘elçi’ olarak adlandırılmasının ise tarihi bir geçmişi bulunuyor. Medreseyi inşa ettiren İbrahim Paşa 1699 yılında Avusturya’ya gönderilmiş ve elçi unvanına sahip olmuş.





Zamanında Rumeli ve Bosna valiliği görevlerini de üstlenen İbrahim Paşa; bu medresenin dışında Travnik’te sayısız caminin yapımına da önderlik eden hayır sever vakıf insanı





1950 yıllarında demiryolu inşaatı sonrasında önemli bir bölümü yıkılan bu vskıf medresede eğitim ve öğretim hala kesintisiz bir şekilde sürüyor. Son yıllarda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajsnsı tarafından restora esilen vakıf eseri Travnik şehrinin girişinde bir tabloyu andırıyor





Uluslarası saray Bosna üniversitesinin kültür hizmeti olarak hazırladığı Evliya çelebinin izinde Bosna Hersekte vakıf medeniyeti haritasını inceleyip cep telefonuma yüklediğim bilgiler eşliğinde

Travnikte vakıf medeniyetimizi araştırıp belgesel çekmeye devam ediyorum





Uzun yıllardan beri Her gün bir çok tv kanalında İKTAV ( www.iktav.com ) kültür hizmeti olarak hazırladığım devri alem belgesel tv programı olarak Vezirler şehri Travnikte evliya çelebinin izinde belgesel çekerken bazen duygulanıp bazen hüzünleniyoruz





TİKA'DAN TARİHİ HİZMET





Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Travnik şehrinde bulunan tarihi Elçi İbrahim Paşa Medresesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülen proje sayesinde yeniden orijinal görünümüne kavuşacak.





Osmanlı döneminde 77 vezir çıkaran ve halk arasında "Vezirler Şehri" olarak anılan Travnik'in sembollerinden biri medresenin orijinalindeki minareler, proje ile 101 yıl sonra yeniden inşa ediliyor.





Travnik'te 1706'da açılan ve halen eğitim verilen medresenin minarelerinin iki ay içinde tamamlanması öngörülüyor.





TİKA Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'te farklı alanlarda birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktararak, TİKA'nın burada 1995'ten beri 900'e yakın proje gerçekleştirdiğini söyledi.





Ortak tarihi miras projeleri arasındaki Elçi İbrahim Paşa Medresesi'nin geçmiş yıllarda birçok restorasyon geçirdiğini kaydeden Alımcı, eserin orijinalindeki minarelerin 101 yıl önce yıkıldığını ifade etti.





Alımcı, medresedeki proje kapsamında minarenin takılma sürecine başlandığını belirterek, "İskeletleri yerleştirildi. Minarelerin dışı da orijinalinde olduğu gibi ahşap olacak." dedi.





Şehrin sembollerinden medresenin güzel bir eğitim yuvası olarak faaliyetlerini sürdürmesi temennisinde bulunan Alımcı, "Orada genç nesillerimiz güzel eğitimler alacak ve o eğitimler neticesinde de orada güzel bir nesil yetişmiş olacak. TİKA olarak bu projeye katkıda bulunduğumuz için ayrı bir mutluluk içerisindeyiz." diye konuştu.





Minareler arşiv belgeleri sayesinde aslına uygun inşa ediliyor

Travnik Müftüsü Ahmed Adilovic de TİKA'nın üstlendiği restorasyon projesinin maliyetinin çok yüksek olduğunu kaydederek, minarelerin Bosna Hersek Devlet Arşivi'nde bulunan eski belgeler sayesinde aslına uygun inşa edildiğini belirtti.





Travnik'teki tarihi Alaca (Süleyman Paşa) Cami'nin de Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) restore edildiğini anımsatan Adilovic, "Bu projeler Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki iyi ilişkilerin göstergesidir." dedi.





Medrese Müdürü Dzevdet Sosic ise medresenin adını eski Osmanlı vezirlerinden Elçi İbrahim Paşa'dan aldığını hatırlatarak, Bosna Hersek'te bir vezir tarafından yaptırılan tek medresesi olduklarını söyledi.



