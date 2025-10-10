Bu fuarda alışveriş kitaplarla sınırlı kalmadı Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, kitapların yanı sıra farklı ürünlerin de satışa sunulduğu renkli stantlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Fuarda yalnızca kitap değil; kırtasiye ürünlerinden tasarım bez çantalara, ahşap objelerden hediyelik eşyalara kadar birçok seçenek kitapseverlerin beğenisine sunuluyor.

10 Ekim 2025 Cuma 09:46