GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bu fuarda alışveriş kitaplarla sınırlı kalmadı

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, kitapların yanı sıra farklı ürünlerin de satışa sunulduğu renkli stantlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Fuarda yalnızca kitap değil; kırtasiye ürünlerinden tasarım bez çantalara, ahşap objelerden hediyelik eşyalara kadar birçok seçenek kitapseverlerin beğenisine sunuluyor.

Bu fuarda alışveriş kitaplarla sınırlı kalmadı

10 Ekim 2025 Cuma 09:46

 KİTAP FUARI ZENGİN İÇERİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl “Anadolu Mayası” temasıyla gerçekleştirdiği Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, zengin içeriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, okuma tutkusunu yansıtan tasarım çantalar ve özgün hediyelikler alarak, sevdiklerine fuardan hatıra götürme fırsatı buluyor. Özellikle el emeği ürünler, kitap temalı objeler ve birbirinden farklı ahşap baskı anahtarlıklar yoğun ilgi görüyor. Farklı baskılarla dikkat çeken bez çantaların sergilendiği stantlar da fuarın ilgi çeken bölümleri arasında yer alıyor. Kitap Fuarı bu yönüyle yalnızca kültürel bir buluşma noktası olmakla kalmıyor, aynı zamanda alışveriş keyfini de ziyaretçilerine sunarak zengin bir etkinlik kimliği kazanıyor.

(Erkan ERENLER)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Selvi: Kocaeli’nin en az İstanbul kadar tarihi var Selvi: Kocaeli’nin en az İstanbul kadar tarihi...
Özbağ, çekirdek ailenin eksilerine dikkat çekti Özbağ, çekirdek ailenin eksilerine dikkat çekti
"Engelsiz Taksi" yazar Sena'yı her gün okurlarıyla...
“Teknoloji değil, hayal büyütür” “Teknoloji değil, hayal büyütür”
Oyuncu Kaçan: Kitap Fuarı gelişerek büyümüş Oyuncu Kaçan: Kitap Fuarı gelişerek büyümüş
GEBZE TİCARET ODASI’NDAN E-İHRACATTA YENİ UFUKLAR: ALIBABA.COM İŞ BİRLİĞİNDE SEMİNER GEBZE TİCARET ODASI’NDAN E-İHRACATTA YENİ UFUKLAR:...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Selvi: Kocaeli’nin en az İstanbul kadar tarihi...
Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde tüm hızıyla devam ediyor. “Anadolu’da...

Haberi Oku