Bu fuarda alışveriş kitaplarla sınırlı kalmadı
Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, kitapların yanı sıra farklı ürünlerin de satışa sunulduğu renkli stantlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Fuarda yalnızca kitap değil; kırtasiye ürünlerinden tasarım bez çantalara, ahşap objelerden hediyelik eşyalara kadar birçok seçenek kitapseverlerin beğenisine sunuluyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl “Anadolu Mayası” temasıyla gerçekleştirdiği Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, zengin içeriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, okuma tutkusunu yansıtan tasarım çantalar ve özgün hediyelikler alarak, sevdiklerine fuardan hatıra götürme fırsatı buluyor. Özellikle el emeği ürünler, kitap temalı objeler ve birbirinden farklı ahşap baskı anahtarlıklar yoğun ilgi görüyor. Farklı baskılarla dikkat çeken bez çantaların sergilendiği stantlar da fuarın ilgi çeken bölümleri arasında yer alıyor. Kitap Fuarı bu yönüyle yalnızca kültürel bir buluşma noktası olmakla kalmıyor, aynı zamanda alışveriş keyfini de ziyaretçilerine sunarak zengin bir etkinlik kimliği kazanıyor.
(Erkan ERENLER)