Bu proje geleceğe temiz bir miras bırakacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi’nde yürüttüğü Dip Çamuru Temizliği Projesi’nin 2. etap çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar toplam 182 hektar alanda yaklaşık 1.6 milyon metreküp çamur temizlendi. Böylece deniz ekosisteminde belirgin iyileşmeler sağlandı.

20 Ekim 2025 Pazartesi 10:35

 DENİZ EKOSİSTEMİ HAYAT BULUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni eski doğal yapısına kavuşturmak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak amacıyla hayata geçirdiği örnek çevre projesi “Dip Çamuru Temizliği” kararlılıkla devam ediyor. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük çevre projelerinden biri olan kapsamlı çalışma sayesinde, Körfez’de deniz ekosisteminde gözle görülür iyileşmeler yaşanmaya başlandı.

 

2. ETAPTA 473 BİN METREKÜP ÇAMUR

Deniz altı canlıları için daha sağlıklı bir yaşam alanının oluşturulduğu proje 3 etaptan oluşuyor. Projenin tamamlanan 1. etap çalışmalarında 125 hektar alandan 1.1 milyon metreküp çamur çıkartıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütülen projede 2. etap çalışmalarında ise bugüne kadar 57 hektar alandan 473 bin metreküp çamurun denizden arındırma işlemleri tamamlandı.

 

BİYOÇEŞİTLİLİK CANLANIYOR

Toplamda 468 hektarlık bir alanın temizlenmesinin hedeflendiği proje tamamlandığında, deniz dibinden 3.8 milyon metreküp çamur çıkarılmış olacak. Bugüne kadar toplam 182 hektar alandan çıkarılan yaklaşık 1.6 milyon metreküp çamurun denizden ayrıştırılması ile deniz eski ekosistemine kavuşurken, sahip olunan biyoçeşitlilik de oksijen seviyesinin yükselmesi ile canlanıyor. Proje yalnızca Kocaeli için değil, tüm Marmara Denizi ekosistemi açısından büyük önem taşıyor.

(Erkan ERENLER)

