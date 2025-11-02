Büyükakın: Bölgede çok titiz bir çalışma yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 29 Ekim’de bir binanın yıkılarak 4 kişinin hayatını kaybettiği Gebze Akse Sapağı mevkiinden ayrılmıyor. Başkan Büyükakın, “Önceliğimiz, vatandaşımızın can güvenliği. Bu nedenle de bölgede koordineli şekilde çok titiz bir çalışma yürütülüyor” dedi.

GECE BOYUNCA OLAY YERİNDEYDİ

Gebze Akse Sapağı mevkiinde 29 Ekim günü bir binanın çökerek 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayın ardından çevredeki bazı binalar tedbir amacıyla boşaltılmıştı. Dün akşam saatlerinde bölgede başka bir binanın kolonunda da çatlama sesi duyulması üzerine alınan tedbirler genişletildi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kısa sürede olay yerine ulaşarak gelişmelerle ilgili bilgi aldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da gece yarısı bölgedeydi. Bakan Kurum başkanlığında, bilim insanları, AFAD, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nden üst düzey yöneticilerin de katılımıyla geniş çaplı bir değerlendirme toplantısı yapıldı. An be an bölgedeki çalışmaları takip eden Başkan Büyükakın, Vali İlhami Aktaş ile birlikte bu toplantı hakkında gece 03.30’da ve ardından da sabah 10.00’da açıklamalarda bulundu.

BÜYÜKAKIN: “DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARI İLE SAHADA”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere devletin tüm kurumları ile sahada olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, şunları söyledi: “Burada baktığımız iki temel konu var. Biri binalardaki hareket. Binaların statiklerinde hareket olup olmadığına bakılıyor. Diğeri de zeminde bir hareketlenme var mı, ona bakıyoruz. Şu anda 6 üniversitemizden ve TÜBİTAK’tan uzman ekipler buraya geldi. Büyükşehir Belediyemizin ilgili birimlerindeki tüm mühendis arkadaşlar sahaya intikal etti. Büyük bir koordinasyon sağlandı. Hızlı bir şekilde bunları tespit etmeye çalışıyoruz.

ÖNEMLİ OLAN CAN GÜVENLİĞİ

Zemindeki durumun tespiti zaman alan bir faaliyet. Oradan bilgiler gelmeden erken bir açıklama yapmak da doğru değil. Yani elimizde veri olmadan bu binalar güvenli, güvenli değil demek mümkün değil. Sabır gerekiyor. Hiçbir hata yapmamaya çalışıyoruz. Önemli olan vatandaşımızın can güvenliği. Onun için de tedbir amacıyla 16 bina boşaltıldı. 27 işyeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları belediyelerimiz tarafından karşılanıyor. Sayın Çevre Bakanımız Murat Kurum dün vatandaşlarımıza ve esnafımıza fon aracılığıyla destek verileceğini açıkladı.

VATANDAŞLARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Şu anda 5 gün kadar sabırlı olmak gerekiyor. Özellikle AFAD kısmında, Risk Azaltma ve Deprem Müdürümüz birçok üniversite ile temas kurarak oradan ekiplerin buraya gelmesini sağladı. Böylece süreyi kısaltmaya çalışıyorlar. Olabildiğince, kısa bir sürede tespitler bitecek ve vatandaşımıza daha net bir bilgi verilecek. O ana kadar sabırlı olmalarını ve resmi açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya itibar etmemelerini rica ediyoruz”.

TESİSLERİMİZİN KAPILARI AÇIK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tedirgin olup binalarını boşaltmak isteyen ancak barınacak yer sıkıntısı yaşayan vatandaşlara da çağrıda bulundu: “Binaları ile ilgili tedirginlik hisseden vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Onlara çağrım, Büyükşehir Belediyemiz’in alanda kurduğu temas noktası ile temasa geçsinler. Biz, kendilerinin barınmaları ile ilgili üzerimize düşeni yapacağız. Hiçbir endişeleri olmasın. Sadece sabırla beklesinler.” Bölgede teknik inceleme devam ediyor. Özel cihazlarla yer altı görünümü ve risk tablosu oluşturuluyor.



(Ömer İLGEÇ)