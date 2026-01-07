GENEL:
Büyükakın: "Daha güçlü hale gelmemizin yolu üretimden geçiyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Türk) önceki dönem başkanı Mehmet Albar’ın sahibi olduğu Albar Kimya'yı ziyaret etti, çalışanlarla bir araya geldi.

07 Ocak 2026 Çarşamba 09:55

 ÇALIŞANLARLA SOHBET ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’nin üreten gücü, sanayimizin emekçileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Büyükakın, 1988 yılından bu yana Başiskele Karadenizliler Mahallesi'nde faaliyet gösteren Albar Kimya'nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Albar’ı iş yerinde ziyaret ederek, personel ve yöneticilerle bir araya geldi. AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ve yönetiminin de eşlik ettiği buluşmada Başkan Büyükakın, ilgiyle karşılandı. Toplam 70 kişiye istihdam sağlayan üretim tesisini gezen ve firmanın faaliyet alanları hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, işçiler ile sohbet etti.

 

TÜRKİYE ÜRETEN BİR ÜLKE OLMALI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak istihdam sağlayan, ülkemizin vizgonuna güç katan üreticileri daima desteklediklerini kaydeden Başkan Büyükakın, “Türkiye’nin, dünyada daha güçlü hale gelmesinin yolu üretimden geçiyor. Bu nedenle ülkemizin üretim kapasitesini artıran ve istihdam oluşturan herkes bizim için çok kıymetlidir. Büyükşehir Belediyesi olarak biz bugüne kadar sanayicilerimizin ve çok kıymetli emekçilerimizin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz” dedi.


(Erkan ERENLER)

