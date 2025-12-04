Büyükakın geleceğin lider adayları ile bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Lider Akademisi’nde eğitim gören gençler ile bir araya geldi. Eğitimin ve aklın önemine vurgu yapan Başkan Büyükakın, “Ülkemizin geleceği, sizin gibi iyi eğitilmiş gençlere emanet” dedi.

PROGRAMA İLGİ YOĞUNDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin; gençlerin akademik, kişisel ve kültürel gelişimlerini destekleyerek, liderlik potansiyellerini keşfetmelerini ve güncel sorunlara çözüm üretebilecek yetkinlikler kazanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Lider Akademisi Eğitim Programı devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ikinci yıl güz dönemi eğitimlerinin verildiği Lider Akademisi’nde eğitim gören öğrenciler ile bir araya gelerek liderliğe, gençliğe ve geleceğin şehirlerine dair sohbet gerçekleştirdi. Halkevi Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen bu özel buluşmaya, akademi öğrencilerinin ilgisi son derece yoğundu.

GELECEK, İYİ EĞİTİLMİŞ GENÇLERDE

Başkan Büyükakın, gençlerle bir araya gelmenin, kendisini her zaman mutlu ettiğini vurgulayarak sözlerine başladı. Daha iyi eğitilmiş insan kaynağı olan ve çalışma koşullarının uygun olduğu ülkelerin başarıya ulaşabildiğini hatırlatan Başkan Büyükakın, “Bir ülke için uzun vadede en stratejik yatırım, insanını iyi yetiştirmek olmalı. İyi eğitim için de şartları iyi noktaya getirmek gerekiyor. Büyükşehir Belediyemizin gençlere yönelik yaptığı hizmetlerin merkezindeki vizyon tam da bu. Biz yetiştirelim, onlar zaten ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Biz size, düşünmeyi öğretmeliyiz. Aklınızı kullanmayı öğretmeliyiz” ifadesini kullandı.

BAŞKAN’A KİTAP HEDİYE ETTİLER

Konuşmasında gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Büyükakın, “Disiplinler arası okur yazar olmaya gayret edin. Metot bu noktada oldukça önemli. Metot olmadan, yaptığınız şeylerin doğruluğunu anlama şansınız olmaz. Mutlaka bir kontrol mekanizmanız olmalı. Bilgi dediğiniz şeyden de şüphelenmeniz gerekiyor. Doğru yürütülen bir akıl, sizin rehberiniz olmalı. Ve şunu unutmayın. Aklınızı kesinlikle kiraya vermeyin” dedi. Liderlik Akademisi öğrencilerinden Tülay Yeşildal, Nisanur Subaşı ve Hüseyin Kargili, konuşmasının ardından Başkan Büyükakın’a kitap takdiminde bulundu.

330 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Liderlik Akademisi, 2024–2025 güz ve bahar dönemlerinde toplam 330 öğrenciye eğitim verdi. Lisans hazırlık, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri ile ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin hedeflendiği Liderlik Akademisi'nde eğitimler 8 hafta ders ve 6 hafta atölyeler ile sürerken; Tahlil oturumları, tematik geziler, tematik kamplar ve sosyal sorumluluk programları ile de zenginleştiriliyor. Programı başarıyla tamamlayanlar, Akademi Lise ve Bilgievlerinde 4 haftalık staj ve uygulama sürecine katılıyor.





