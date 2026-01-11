Büyükakın: “Her gün yeni bir eserle kentimizi güzelleştiriyoruz”

ALİKAHYA VE KARTEPE’YE DEĞER KATACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Kocaelispor’un kurucularından ve hayatını kent sporunun gelişimine adayan merhum Nasut Kayalı’nın isminin verildiği Nasut Kayalı Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi için tanıtım töreni düzenlendi. Alikahya ve Kartepe bölgesine büyük değer katacak olan tesisin açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Murat Yılmaz, MHP Kartepe İlçe Başkanı Mehmet Arapoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, KASKF Başkanı Murat Aydın, Alikahya Spor Kulübü Başkanı İsmail Parlak, Nasut Kayalı’nın oğulları Engin Kayalı ile Yalçın Kayalı, spor kulüplerinin yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SPORCU EĞİTİM MERKEZİ SAYISI 7’YE YÜKSELDİ

Başkan Büyükakın tanıtımı gerçekleştirilen tesisin önemine vurgu yaparken, Kocaeli’de sporcu eğitim merkezi sayısının 7’ye ulaştığını hatırlattı. Başkan Büyükakın konuşmasında şunları söyledi: “Kocaeli’nin dört bir yanında yeni spor tesislerini şehrimize kazandırıyoruz. Buralar şehrin geleceği açısından birer fidan yetiştirme merkezi. Bu tesise adını verdiğimiz Nasut Kayalı kent sporu açısından baktığımızda efsane isimlerin başında gelir. Gerçek bir spor insanı olan Nasut Ağabey’in, Kocaelispor’un kuruluşuna çok önemli katkıları oldu. 91 yıllık hayatını spora adadı.

SABUN KÖPÜĞÜ GİBİ İŞLERLE UĞRAŞMIYORUZ

Spor her yönüyle şehrin hayatını güzelleştiren bir boyut taşıyor. Spor merkezlerimiz şehrin geleceğine dair atılmış sağlam temeller olarak görülmeli. Burada yetişen bütün sporcularımız yarının güçlü Türkiye’sinin inşası açısından bizlere baharı müjdeleyen kardelen çiçekleri gibi olacak. ’Kâmil odur ki; koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser’ diye bir söz vardır. Her geçen gün bir eserle Kocaelimizi güzelleştiriyoruz. Sabun köpüğü gibi işlerle uğraşmıyoruz. Kalıcı hizmetler üretiyoruz ve yarınlara güçlü adımlarla ilerliyoruz. Nasut Kayalı gibi isimlerin sayısının artması dileğiyle bu tesisimiz hem İzmit’e hem de Kartepe‘ye hayırlı olsun.”

KOCAMAN: “SADECE SPOR KOMPLEKSİ DEĞİL”

Törende konuşan Mustafa Kocaman, “Bugün en hayırlı hizmetlerden bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Spor kompleksi diyip geçmeyelim. Çünkü burası bir çocuğun hayatının şekillendiği, yönünün belirlendiği bir alan. Bu hizmetleri Tahir Başkanımızın önderliğinde hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. Murat Aydın ve İsmail Parlak da böylesine önemli bir tesisi sporcu gençlere kazandırdığı için Başkan Büyükakın’a teşekkürlerini sundu.

YALÇIN KAYALI’DAN TEŞEKKÜR

Yalçın Kayalı da konuşmasında babası Nasut Kayalı’yı anlatırken, “Babam Nasut Kayalı hayatını Türk futboluna adamıştı. Yetiştirdiği sayısız sporcu, kazandırdığı değerler ve bıraktığı iz bugün hala Kocaeli sahalarında yaşamaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde hayata geçirilen Nasut Kayalı Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi bu anlayışın somut bir yansımasıdır. Babamızın isminin böylesine nitelikte gençlere umut olan ve sporun ruhuna yakışan bir merkezde yaşatılması, ailemiz için tarif edilemez bir vefa örneğidir. Bu anlamda karar ve emekleri için Tahir Başkanımıza ve katkı sunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın ve beraberindekiler, sporcu gençlerle bir araya geldi. Başkan Büyükakın topun başına geçerek penaltı atışları gerçekleştirdi.

FIFA ONAYLI FUTBOL SAHASI

Vatandaş odaklı bir anlayışla hayata geçirilen Nasut Kayalı Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi amatör futbol kulüplerinin antrenman ve resmi maç ihtiyaçlarını karşılayacak modern yapısıyla sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Toplam 10 bin metrekare alan üzerine kurulu tesiste; FIFA onaylı 105’e 68 metre ölçülerinde sentetik zeminli futbol sahası, bin kişilik çelik çatı kaplamalı tribün, 2 adet duş ve tuvaletli soyunma odası, hakem odaları, idari ofisler, 3 adet seyirci tuvaleti ile 1 protokol ve 2 normal giriş bulunuyor. Tesisin yanı sıra ek bina olarak inşa edilen bölümde 62 metrekare çok amaçlı salon, 2 adet soyunma odası ve duş alanları, revir, çamaşırhane, idari ofisler ve mutfak yer alıyor. Ek binada betonarme çalışmalar tamamlanmış olup iç mekân düzenlemeleri devam ediyor. Tesiste antrenman yapan ve resmi maç oynayan amatör kulüp olarak Alikahya Spor Kulübü hizmet alıyor.

SPORA KATILIMI DESTEKLİYOR

Nasut Kayalı Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi’nde amatör spor kulüplerine yönelik antrenman ve resmi maç imkânlarının yanı sıra genç sporcuların fiziksel gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalar yürütülüyor. Tesis; güvenli oyun alanı, modern altyapısı ve profesyonel saha standartlarıyla sporcuların performanslarını artırmalarına katkı sağlıyor. Aynı zamanda bölge halkının spor faaliyetlerine katılımını yükseltmeyi amaçlayan çalışmalar tesis bünyesinde devam ediyor.

SPORA 350 MİLYON LİRALIK DESTEK

Nasut Kayalı Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi’ni hizmete alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spora yönelik yatırımlarını her geçen gün artırıyor. Kocaeli genelinde 600 amatör spor kulübü ve 11 bin sporcuya süğlanan 350 milyon TL’lik rekor destekle, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni şampiyonların yetişmesi için kararlılıkla çalışıyor.