banner1217
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükakın: Hizmet ederken popülizmden uzak duruyoruz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Memur-Sen üyeleri tarafından ağırlandı. Programda konuşan Başkan Büyükakın asla popülist bir anlayışla hizmet etmediklerini vurgulayarak, “Tek derdimiz, kentin kaynaklarını kentin ihtiyaçlarına göre kullanmak” dedi.

Büyükakın: Hizmet ederken popülizmden uzak duruyoruz

20 Aralık 2025 Cumartesi 09:39

 BAŞKAN’A TABLO HEDİYE ETTİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Memur-Sen Kocaeli Şube üyeleri tarafından ağırlandı. Sendika binasında gerçekleşen buluşmaya Memur-Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık, konfederasyonu oluşturan sendikaların şube başkanları ve üyeleri katıldı. Sendika üyelerinin talep ve önerilerinin dinlendiği buluşma sıcak ve samimi bir ortamda geçerken; Şahin Yaşlık, Başkan Tahir Büyükakın’a üzerinde Türk Bayrağı’nın resmedildiği bir tablo hediye etti.

 

YAŞLIK: KENT İÇİN ROL MODEL

Şahin Yaşlık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek, “Kentimize kattıklarından, samimi duruşundan, hizmetlerinden ve Kocaeli’deki birçok gence rol model olmasından dolayı Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyoruz. Kendisi, sendikamızın tüm talep ve önerilerinin de hemen hayata geçirilmesi adına destek oluyor. Bu anlamda da kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. Şahin Yaşlık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kocaeli Sivil Toplum Şûrası için de teşekkür etti.

 

BÜYÜKAKIN: ÖNEMLİ OLAN HİZMET

Kendisinin de uzun bir süre kamu görevi yaptığını hatırlatan Başkan Büyükakın, kamuda edindiği tecrübenin belediye başkanlığında yol gösterici olduğunu vurguladı. Başkan Büyükakın kente hizmet ederken asla popülist bir anlayış içinde olmadığını söyleyerek, “Aslında ben son dönemde popülizmi toksik, zehirleyici siyaset olarak nitelendiriyorum. Ve ne yazık ki çok yaygınlaştı. Algı ile gerçeklik arasındaki mesafe iyice açıldı. Oysa önemli olan, belediyenin kaynaklarını ihtiyaçlara göre kullanmak, kenti gerçek hizmetlerle buluşturmak. Bizim tek derdimiz bu” ifadesini kullandı.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Genel Sekreter Baraçlı, geleceğin şehri vurgusu yaptı; Baraçlı: Atılacak adımların ortağı sizlersiniz Genel Sekreter Baraçlı, geleceğin şehri vurgusu...
Duraklara güneş enerjili aydınlatma çözümü Duraklara güneş enerjili aydınlatma çözümü
Lokomotif Çocuk Köyü’nde uygulamalı yerli malı etkinliği; Minikler yerli üretimi uygulayarak keşfetti Lokomotif Çocuk Köyü’nde uygulamalı yerli malı...
Topçular–İstasyon Caddesi Arasında 90 Sokakta Yol Çalışması Topçular–İstasyon Caddesi Arasında 90 Sokakta...
Topçular–İstasyon Caddesi Arasında 90 Sokakta Yol Çalışması Altyapısı Tamamlanan Sokaklarda Asfaltlama ve Yama Çalışmaları Sürüyor Topçular–İstasyon Caddesi Arasında 90 Sokakta...
Atığın Sıfır Noktası, geri dönüşüme büyük katkı sunuyor Atığın Sıfır Noktası, geri dönüşüme büyük...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Genel Sekreter Baraçlı, geleceğin şehri vurgusu...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurum bünyesindeki personele yönelik eğitim programlarını aralıksız sürdürüyor....

Haberi Oku