Büyükakın: Hizmet ederken popülizmden uzak duruyoruz

BAŞKAN’A TABLO HEDİYE ETTİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Memur-Sen Kocaeli Şube üyeleri tarafından ağırlandı. Sendika binasında gerçekleşen buluşmaya Memur-Sen Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık, konfederasyonu oluşturan sendikaların şube başkanları ve üyeleri katıldı. Sendika üyelerinin talep ve önerilerinin dinlendiği buluşma sıcak ve samimi bir ortamda geçerken; Şahin Yaşlık, Başkan Tahir Büyükakın’a üzerinde Türk Bayrağı’nın resmedildiği bir tablo hediye etti.

YAŞLIK: KENT İÇİN ROL MODEL

Şahin Yaşlık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek, “Kentimize kattıklarından, samimi duruşundan, hizmetlerinden ve Kocaeli’deki birçok gence rol model olmasından dolayı Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyoruz. Kendisi, sendikamızın tüm talep ve önerilerinin de hemen hayata geçirilmesi adına destek oluyor. Bu anlamda da kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. Şahin Yaşlık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kocaeli Sivil Toplum Şûrası için de teşekkür etti.

BÜYÜKAKIN: ÖNEMLİ OLAN HİZMET

Kendisinin de uzun bir süre kamu görevi yaptığını hatırlatan Başkan Büyükakın, kamuda edindiği tecrübenin belediye başkanlığında yol gösterici olduğunu vurguladı. Başkan Büyükakın kente hizmet ederken asla popülist bir anlayış içinde olmadığını söyleyerek, “Aslında ben son dönemde popülizmi toksik, zehirleyici siyaset olarak nitelendiriyorum. Ve ne yazık ki çok yaygınlaştı. Algı ile gerçeklik arasındaki mesafe iyice açıldı. Oysa önemli olan, belediyenin kaynaklarını ihtiyaçlara göre kullanmak, kenti gerçek hizmetlerle buluşturmak. Bizim tek derdimiz bu” ifadesini kullandı.





(Erkan ERENLER)