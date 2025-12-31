Büyükakın, Kağıtspor’un başarılı sporcularını tebrik etti

YÜZLER GÜLÜYORDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2025 yılındaki uluslararası ve ulusal şampiyonalarda toplam 317 madalya kazanarak Kocaeli’ye büyük gurur yaşatan Kağıtspor Kulübü sporcuları ile bir araya geldi. Programda Büyükşehir Belediyesi Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kağıtspor Başkanı İbrahim Ercin ile sporcu antrenörleri de hazır bulundu. Keyifli anlara sahne olan ve yüzlerin güldüğü programda sporcularla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, başarılarından dolayı tebrik etti.

DEĞERLERİNİZİ UNUTMAYIN

Sporu sadece bireyleri kötü alışkanlıklardan koruma ve disiplin aracı olarak görmediklerini vurgulayan Başkan Büyükakın önemli mesajlar verdi. Başkan Büyükakın şunları söyledi: “Bizi biz yapan bazı değerler var. Spor yaparken, temsil ettiğimiz bu değerleri asla unutmamalıyız. Spor da bunların bir araya gelmesinin en güçlü aracı, en güçlü sahnesi. Milletimizi, tarihimizi, dilimizi, örf ve adetimizi temsil eden bir misyonla sahnede olduğunuzu unutmayın. Dolayısıyla siz sadece madalya için oraya gitmiyorsunuz. Bizi biz yapan değerleri taşıyan ve onu gelecek nesillere aktaran kişiler olarak da varsınız. Orada başarılı olduğunuzda milletimize duyulan saygı da artıyor. Bunu unutmayın.

KENTE ROL MODEL OLMALISINIZ

Sizden istediğimiz bir başka husus da özellikle öğrencilere rol model olmanız ve onların, siz şampiyonları tanımalarını sağlamanız. Kazandığınız disiplini onlara aktarmanızı istiyoruz. Öte yandan toplumun içinde, sosyal sorumluluk projelerinin içinde olmanızı da yürekten istiyoruz. Çünkü her insan, yaptıkları ile bir hayat inşa ediyor. Ve siz sahada ne kadar varsanız, çevreniz o kadar güzel olacaktır. Sizlere inanıyorum, güveniyorum. Bu noktada tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.”

2025 BAŞARILARLA DOLU BİR YIL

43 branşta toplam 8 binin üzerinde aktif sporcusu bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, her yıl olduğu gibi yine başarılarla dolu bir yılı geride bıraktı. Kağıtsporlu sporcular, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 13 altın, 6 gümüş ve 15 bronz madalya; 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda 2 altın ve 4 bronz madalya; İşitme Engelli Olimpiyatları’nda bireyselde 1, takım olarak da 3 gümüş madalya kazandı. Ayrıca, uluslararası şampiyonalarda 19 altın, 14 gümüş ve 27 bronz madalya; Ulusal şampiyonalarda da 85 altın, 51 gümüş ve 77 bronz madalya kazandılar. Böylece toplamda 317 madalya kazanılmış oldu. Bunların dışında; Ümit Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonası’nda Genel Klasman Şampiyonluğu, Büyükler Karate Şampiyonası Genel klasman Şampiyonluğu, Judo Spor Toto Süper Lig Erkekler Müsabaka Şampiyonluğu, Judo Spor Toto Süper Lig Kadınlar Müsabaka 3.’lüğü ve Türkiye Büyükler Güreş Şampiyonası Genel Klasman 2.’liği elde edildi.





(Erkan ERENLER)