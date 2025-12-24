Büyükakın: “Regaip Kandili yeni bir uyanışa vesile olsun”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Regaip Kandili mesajı yayımladı. Adalet, merhamet ve insan onurun merkeze alındığı bir dünya çağrısında bulunan Başkan Büyükakın, rahmetin, mağfiretin ve ilahî lütfun kapılarının ardına kadar aralandığı ulvi zaman dilimlerinden biri olan Regaip Kandili’ne bir kez daha erişmenin huzurunu ve sorumluluğunu yaşadığımızı belirterek, “Bu mübarek gece kulun Rabbine yönelişini, niyetini yoklayışını ve varlığın hikmetine yeniden nazar edişini temsil eder. Zira irfan ehlinin ifadesiyle; yol, kalpten başlar; vuslat, yine kalptedir. Regaip, işte bu iç yolculuğun kapılarının aralandığı kutlu bir vakittir” dedi.

Başkan Büyükakın sözlerine şöyle devam etti: “Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında savaşların, zulmün, adaletsizliğin ve insani dramların derinleştiğine şahitlik ediyoruz. Masum çocukların umutlarının enkaz altında kaldığı, merhametin sınandığı bu karanlık tabloda Regaip Kandili kalplerimizi diri tutmaya, iyiliği çoğaltmaya ve sessiz kalmamaya davet eden ilahî bir ikaz gibidir.

Bu müstesna gecede; insan onurunun merkeze alındığı bir dünya için niyazda bulunmalı, kırılan gönülleri onarmayı, ayrışan toplumları yeniden buluşturmayı kendimize görev bilmeliyiz. Kocaeli olarak bizler, bu bilinçle; dayanışmayı büyüten, sosyal adaleti güçlendiren, insanı merkeze alan hizmet anlayışımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Şehrimizin her köşesinde umudu yeşerten, yarınlara güvenle bakan bir toplumsal iklimi birlikte inşa etmenin gayreti içerisindeyiz.

Bu duygu ve irfanla; Regaip Kandili’nin milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini; gönüllerimizi arındırmasını, kalplerimizi merhametle genişletmesini ve insanlığa yeniden nefes aldıracak bir uyanışa vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Büyüklerimizin dediği gibi; ‘Gönül yapılmadan yapılan dua eksik kalır.’ Dualarımızın kabul, gönüllerimizin huzur ve umutla dolu olduğu bir kandil gecesi temennisiyle.”





