Büyükakın: “Regaip Kandili yeni bir uyanışa vesile olsun”

Başkan Büyükakın sözlerine şöyle devam etti: “Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında savaşların, zulmün, adaletsizliğin ve insani dramların derinleştiğine şahitlik ediyoruz. Masum çocukların umutlarının enkaz altında kaldığı, merhametin sınandığı bu karanlık tabloda Regaip Kandili kalplerimizi diri tutmaya, iyiliği çoğaltmaya ve sessiz kalmamaya davet eden ilahî bir ikaz gibidir.
Bu müstesna gecede; insan onurunun merkeze alındığı bir dünya için niyazda bulunmalı, kırılan gönülleri onarmayı, ayrışan toplumları yeniden buluşturmayı kendimize görev bilmeliyiz. Kocaeli olarak bizler, bu bilinçle; dayanışmayı büyüten, sosyal adaleti güçlendiren, insanı merkeze alan hizmet anlayışımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Şehrimizin her köşesinde umudu yeşerten, yarınlara güvenle bakan bir toplumsal iklimi birlikte inşa etmenin gayreti içerisindeyiz.
Bu duygu ve irfanla; Regaip Kandili’nin milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini; gönüllerimizi arındırmasını, kalplerimizi merhametle genişletmesini ve insanlığa yeniden nefes aldıracak bir uyanışa vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Büyüklerimizin dediği gibi; ‘Gönül yapılmadan yapılan dua eksik kalır.’ Dualarımızın kabul, gönüllerimizin huzur ve umutla dolu olduğu bir kandil gecesi temennisiyle.”
(Erkan ERENLER)