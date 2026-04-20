Büyükakın: “Vizyon Milli İrade Meydanı’dır”

“ÖDÜL ALMIŞ BİR TASARIM”





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, iki yıllık çalışmalarını anlattığı basın toplantısında, kentteki ortak alanların artırılması ile ilgili çok önemli işlere imza attıklarını söyledi. Özellikli Milli İrade Meydanı ile ilgili tartışmalara değinen Başkan Büyükakın, meydanın eski ve yeni halini göstererek, “Yürüyüş Yolu, Milli İrade Meydanı ve İzmit Millet Bahçesi birbirine bağlantılı yerler. Eğer oraya başka bir fonksiyon yüklenmezse berduş yuvası olabilirdi. Bu ödül almış bir tasarım. Vizyonsuzluk diyorlar. Bu mu vizyonsuzluk? Eskisi mi yoksa yenisi mi vizyonsuzluk? Sizin vizyonunuz eskisiydi.





“DÜNYANIN TÜM MEYDANLARI TAŞTIR”





Bazılarının leke çalması lazım çünkü karşısına koyacak bir şeyleri yok. Taşa boğdunuz diyorlar. Bir kez daha söylüyorum. Dünyanın tüm meydanları taştır. Taşı olmayan meydan olmaz. Meydan toplanma yeridir, çimende toplanılmaz, çimen parkta olur. İki tür meydan vardır, ortada bir anıt vardır insanlar onun etrafında toplanır. Bir diğerinde ise etrafında yapılar vardır insanlar ortadaki boşlukta yer alır. Dünyanın tüm meydanları aşağı yukarı böyledir. Tören alanıdır, tören olduğunda lazım olan alanlardır ve böyle tasarlanır. Burası 50 bin metrekarenin üzerinde büyüklüğe sahip bir alandır” dedi.





“YENİ FUAR MERKEZİ ÇOK İYİ BİR LOKASYONA YAPILIYOR”





Sunumunda eski İnterteks Fuar Alanının kaldırılmasına ve yerine yapılacak, şehrin yeni bir cazibe merkezi haline gelecek olan Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezine değinen Başkan Büyükakın, “Baktık zeminde eski çöplükte çöpler oradan tamamen alınmadan, zemin sağlamlaştırılmadan yapılmış. O gün yeni bir bina yapmanın bedeli 120 milyon liraydı, O binayı onarmanın bedeli 90 milyon liraydı. Dolayısıyla yenisini yapmak mantıklıydı ve çıktık anlattık. Yeniden yapmak gerektiğinde dedik ki, burası sıkıştı artık. 41 AVM, sanayi burada. Bu alanın rahatlaması lazım. Burası fuar olduğu zaman adım atılmaz bir yer oluyor. Zaten Başiskele ve Gölcük yönüne giden trafik de var. Çünkü Başiskele çok nüfusu arttı. Bu aksı rahatlatmamız lazım dedik. Bu yükü şehrin dışında bir alana çekelim dedik. Ulaşım akslarının birleşeceği alanda yeni fuar merkezini yapacağız. 320 dönümlük Kocaeli Fuar Kompleksi şehrin yeni bir cazibe noktası olsun dedik. Şehir böyle gelişiyor. Eskiden yaptığınız bir şey, şehrin çeperinde olan bir şey. Sonrasında şehrin göbeğinde kalıyor ve şehri geliştirmek için bunu yapmanız lazım dedik” şeklinde konuştu.





