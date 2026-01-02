GENEL:
Büyükakın, yeni yılın ilk günü de sahadaydı: Zirvede Büyükakın sürprizi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yeni yıla da sahada başladı. Büyükakın, Kartepe Kuzuyayla’da tatil yapan vatandaşlarla bir araya geldi, görev başındaki personeli ziyaret etti.

02 Ocak 2026 Cuma 09:35

 İLK GÜN MESAİSİ

Kocaeli 2026'ya huzurlu ve mutlu girerken, yeni yılın ilk gününde hem tatilin hem de karın keyfini çıkarmak isteyenlerin adresi, şehrimizin en güzel kış destinasyonlarından biri olan Kartepe'nin zirvesi oldu. Teleferiğe binerek beyaz örtü eşliğinde Kuzuyayla'ya çıkan binlerce Kocaelili, manzara ve karın keyfini yaşadı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yeni yılın ilk günü de sahadaydı ve Kuzuyayla’ya çıkan vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükakın, Kuzuyayla’nın keyfini çıkarmalarını diledi. Vatandaşlar da Başkan Büyükakın'a teşekkür etti. Başkan Büyükakın'a Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da eşlik etti.


(Erkan ERENLER)

