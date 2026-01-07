GENEL:
Büyükşehir, 2025’te de evde bakım hizmetlerini kesintisiz sürdürdü; 1.834 kişiye 19.923 kez öz bakım hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için evde bakım hizmetlerini 2025 yılında da kesintisiz sürdürdü. Buna göre yıl boyunca 1.834 kişiye 19.923 kez öz bakım hizmeti sağlanarak, kişisel hijyen ve bakım ihtiyaçları düzenli şekilde karşılandı.

07 Ocak 2026 Çarşamba 09:56

 SOSYAL DESTEKLER 2025’TE DE HIZ KESMEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşlılık, engellilik ve hastalık nedeniyle günlük yaşamını tek başına sürdüremeyen vatandaşlara yönelik sosyal destekler 2025 yılı boyunca kesintisiz sürdü. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “Evde Bakım Hizmeti” ile dezavantajlı bireylerin hem kişisel bakımları hem de yaşam alanları güvenle desteklendi.

 

ÖZ BAKIM HİZMETİYLE YAŞAMA KOLAYLIK

Öz bakım ihtiyacını kendi imkânlarıyla karşılayamayan ve bu konuda destek alabileceği yakını bulunmayan vatandaşlar için sunulan hizmet, 2025 yılında önemli bir kapsama ulaştı. Yıl boyunca 1.834 kişiye 19.923 kez öz bakım hizmeti sağlanarak, kişisel hijyen ve bakım ihtiyaçları düzenli şekilde karşılandı. Saç kesimi, sakal tıraşı, tırnak kesimi, vücut temizliği ve banyo hizmetlerini kapsayan çalışmalar, vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürmesine katkı sundu.

 

TEMİZ VE SAĞLIKLI YAŞAM ALANLARI SAĞLANDI

Günlük temizlik işlerini yapabilecek durumda olmayan, sosyal destek ağı sınırlı ya da bu hizmeti ücretli olarak alma imkânı bulunmayan vatandaşlar da Büyükşehir’in desteğiyle yalnız bırakılmadı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen ev temizliği çalışmaları kapsamında 1.529 hanede toplam 3.871 kez temizlik hizmeti gerçekleştirildi. Evlerin tozlarının alınmasından yerlerin süpürülüp silinmesine, perdelerin yıkanmasından banyo ve tuvalet temizliğine kadar kapsamlı bir çalışma yürütülerek, yaşlı ve engelli bireyler için hijyenik yaşam koşulları oluşturuldu.

SOSYAL SORUMLULUĞUN GÜÇLÜ BİR ÖRNEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen “Evde Bakım Hizmeti”, 2025 yılı boyunca ulaşılan kişi ve hizmet sayılarıyla sosyal destek çalışmalarının önemli ayaklarından biri olmayı sürdürdü. Yıl boyunca gerçekleştirilen öz bakım ve ev temizliği hizmetleriyle dezavantajlı grupta yer alan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlandı.


(Erkan ERENLER)

