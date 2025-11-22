Büyükşehir, 5 katlı yapıda tüm imalatları tamamladı; Zeynel Abidin Cemevi’nde son rötuşlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların dini ve kültürel ihtiyaçlarını hayata geçirdiği projelerle gideriyor. Bu kapsamda Derince Sopalı’da yapımı son aşamaya gelen İmam Zeynel Abidin Cemevi yakın bir zamanda hizmete girecek.

800 M2’LİK HİZMET BİNASI

Derince Sopalı Mahallesi’ndeki cemevi hizmet binası 800 metrekare alanda bodrum, zemin ve normal 3 kat olmak üzere toplam 5 kat olarak inşa edildi. 4 bin 45 metrekare inşaat alanına sahip olan cemevi; bodrum katı, cenaze alanı, morg ve gasilhane alanlarından oluşuyor. Cemevi’nde ayrıca bay-bayan abdesthane, bay-bayan wc, kazan dairesi, temizlik odası, enerji odası, mekanik oda ve 2 adet asansör bulunuyor.

BU CEMEVİ’NDE YOK YOK

800 metrekare alan üzerinde hayata geçirilen binanın zemin katında 176 kişilik yemekhane, mutfak ürün satış, fuaye alanı, güvenlik, idari ofis, ofis, engelli wc ve 2 adet asansör yer alıyor. Birinci katta 60 kişilik kütüphane, sekretarya, şube müdürü odası, idari ofis, şube başkanı odası, dede odası, bay-bayan wc, muhasebe ve 2 adet asansör bulunuyor.

KONFERANS VE CEM SALONLARI

2. katta ise 240 kişilik konferans salonu, kulis, 2 adet asansör ve 4 adet eğitim salonu bulunurken, 3. katta da cem salonu, bay-bayan cem girişi, 2 adet lokma odası ve 2 adet asansör yer alıyor.





(Erkan ERENLER)