GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir, akıllı ulaşım sistemlerini etkin bir şekilde yönetiyor; Kocaeli ulaşımında akıllı çözümler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak akıllı ulaşım tekniklerini başarıyla sürdürüyor. Akıllı kavşaklar, elektronik denetleme ve kamera sistemleri ile yolcu ve sürücü bilgilendirme uygulamalarını entegre biçimde hayata geçiren Büyükşehir, kent genelinde daha akıcı, güvenli ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemini etkin bir şekilde yürütüyor.

Büyükşehir, akıllı ulaşım sistemlerini etkin bir şekilde yönetiyor; Kocaeli ulaşımında akıllı çözümler

11 Ocak 2026 Pazar 09:52

 ULAŞIMDA AKILLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR DÖNÜŞÜM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda güvenliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı ulaşım sistemlerini etkin bir şekilde yönetiyor. Buna göre trafik akışını gerçek zamanlı izleyen kamera ve sensör altyapıları, sürücü ve yolcu bilgilendirme sistemleri ile elektronik denetleme uygulamaları gibi dijital çözümler kent genelinde entegre bir şekilde çalışıyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü sayısız hizmeti hayata geçirdi.

 

DAHA GÜVENLİ TRAFİK İÇİN EDS

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ile Büyükşehir arasında 15 Nisan 2024 tarihinde imzalanan protokol kapsamında yürütülen Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) hız koridorları, kırmızı ışık ve park ihlallerini anlık tespit ediyor. Böylelikle bu sistem trafik kazalarını azalttığı gibi can ve mal güvenliğini sağlıyor, kent genelinde trafiği daha düzenli hâle getirmek konusunda kritik bir rol oynuyor. Büyükşehir tarafından yapılan düzenli bakım ve kalibrasyon çalışmaları sayesinde sistemler doğru ve kesintisiz veri üretiyor, olası teknik arızaların önüne geçiliyor ve sürücülerde trafik kurallarına uyma bilinci güçlendiriliyor. EDS uygulamasının başladığı tarihten itibaren varış sürelerinde yüzde 13,72 oranında iyileşme, trafik kazalarında ise yüzde 9,04 oranında azalma sağlandı.

 

KOCAELİ’NİN HER NOKTASINDAKİ TRAFİK İZLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki ana arterler ve önemli kavşaklarda 256 kamera ile trafik akışını canlı olarak izleyerek yüzde 78 oranında takip sağlıyor. Ulaşım Yönetim Merkezi, kameralar üzerinden elde edilen verileri kullanarak trafikteki olumsuzluklara hızlı müdahale edilmesini sağlayarak ilgili birimler ile paylaşıyor. 7/24 çalışan kamera sistemleri resmi talepler doğrultusunda adli vakaların çözümünde kullanılıyor. Bu kapsamda sisteme 3. etap çalışmalarıyla 130 yeni kamera eklenerek 2026’da toplam sayı 360’a ulaşacak ve şehir genelinde daha geniş bir izleme ağı sağlanacak.

 

AKILLI KAVŞAKLARLA TRAFİKTE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU

Büyükşehir, sinyalize kavşakların yüzde 80’ini manyetik loop dedektörlerle adaptif hale getirirken, 2 arter ve 9 kavşakta “Yeşil Dalga Uygulamasını” hayata geçirerek bekleme sürelerini azalttı ve çevresel etkileri düşürdü. 2 kavşakta uygulanan dinamik kavşak kontrol sistemi sayesinde performans ortalama yüzde 18 artarken, ayrıca aylık 1,7 ton yakıt tasarrufu ve 3,2 ton karbon salınımı azalımı sağlandı.

 

TRAFİK IŞIKLARINDA BEKLEME SÜRELERİ AZALTILIYOR

UKOM’un 2025 yılında Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM) bünyesine alınmasıyla birlikte Kocaeli genelinde trafik yönetimi tek merkezden daha etkin ve koordineli bir yapıya kavuşturuldu. Emniyet ve Zabıta ekiplerinin eş güdüm içinde görev yaptığı UYM’de 256 yüksek çözünürlüklü kamera, 254 sinyalize kavşak, sensörler ve hareketli araç verileri aracılığıyla trafik 7/24 izleniyor, analiz ediliyor ve gerektiğinde uzaktan müdahalelerle bekleme süreleri azaltılıyor.

 

DURAKLARDA YOLCU BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde toplu taşıma hizmetlerinin konforunu ve bilgiye erişim hızını artırmak amacıyla hayata geçirdiği teknolojik yatırımlar kapsamında Yolcu Bilgilendirme Sistemi (YBS) sayısını 110’a çıkardı. Duraklara yerleştirilen ve GPS tabanlı anlık araç takibi yapan bu sistemler, yaklaşan toplu taşıma araçlarının tahmini geliş sürelerini ve hat bilgilerini 7/24 saat kesintisiz olarak yolculara sunuyor. Bu sayede bekleme süreleri daha öngörülebilir hale gelirken, yolcuların zamanlarını daha verimli planlamaları sağlanıyor.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükakın: “Her gün yeni bir eserle kentimizi güzelleştiriyoruz” Büyükakın: “Her gün yeni bir eserle kentimizi...
SEKA Kâğıt Müzesi, 2025’te 185 bin ziyaretçi ağırladı SEKA Kâğıt Müzesi, 2025’te 185 bin ziyaretçi...
Lokomotifin minik öğrencileri Kocaeli’nin basın tarihini öğrendi; Çocuklardan Basın Müzesi’ne 10 Ocak ziyareti Lokomotifin minik öğrencileri Kocaeli’nin basın...
Büyükşehir, Tarım Akademisi ile yeni üreticilere nefes oluyor; Kadın ve gençler, Büyükşehir’le tarıma kazandırılıyor Büyükşehir, Tarım Akademisi ile yeni üreticilere...
Başkan Büyükakın, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı Başkan Büyükakın, Çalışan Gazeteciler Günü'nü...
Büyükşehir, STK’lara YEDEP projesiyle güçlü destek veriyor; YEDEP 2026’da son başvuru tarihi 31 Ocak Büyükşehir, STK’lara YEDEP projesiyle güçlü...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükakın: “Her gün yeni bir eserle kentimizi...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor’un kurucu isimlerinden Nasut Kayalı’nın adını verdiği Sporcu...

Haberi Oku