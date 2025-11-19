banner1212
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir, bir haftada 400 çocuğa binicilik eğitimi verdi; Ara tatili at üstünde geçirdiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 7-12 yaş arası çocuklara yönelik ücretiz at biniş eğitimleri verdi. Ara tatil kapsamında yapılan eğitimlerde 400 çocuk binicilikle tanışma fırsatı buldu.

Büyükşehir, bir haftada 400 çocuğa binicilik eğitimi verdi; Ara tatili at üstünde geçirdiler

19 Kasım 2025 Çarşamba 10:31

 400 ÇOCUĞA BİNİCİLİK EĞİTİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ara tatil dönemini verimli ve eğlenceli geçirmek isteyen çocuklara yönelik özel bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün 7-12 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği ücretsiz at biniş eğitimleri yoğun ilgi gördü. Bir hafta boyunca süren program kapsamında 400 çocuk binicilikle tanışma fırsatı buldu.

 

AT SEVGİSİ AŞILANDI

Binicilik sporunu sevdirmek ve çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi’nin uzman eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar; atlarla iletişim kurma, temel binicilik kuralları ve hayvan sevgisinin önemi gibi konularda bilgilendirildi. At çiftliğinde ilk kez ata binen birçok çocuk unutulmaz anlar yaşarken, veliler de çocuklarının hem eğlenip hem öğrenmesini memnuniyetle karşıladı.

 

ÇOCUKLARIN FİZİKSEL GELİŞİMİNE DESTEK

Program boyunca her bir çocuk için güvenlik önlemleri titizlikle uygulanırken, biniş öncesi teorik bilgiler ve pratik uygulamalarla keyifli bir öğrenme ortamı sağlandı. Ara tatil etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen binicilik eğitimleriyle erken yaşta atla tanışan çocuklarda sorumluluk, liderlik, disiplin, sağduyu, özgüven, doğa ve hayvan sevgisi aşılanmış oldu. Aynı zamanda fiziksel gelişimi ve sosyal becerilerini artıran çocuklar, ara tatili at üstüne geçirerek unutulmaz bir deneyim kazandı.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’den Asenovgrad’a kardeş şehir eli Büyükşehir’den Asenovgrad’a kardeş şehir...
Kocaeli’de atıklar ulaşımda bakiyeye dönüşüyor; Atıklar, hem doğaya hem ekonomiye kazandırılıyor Kocaeli’de atıklar ulaşımda bakiyeye dönüşüyor;...
Fındık üreticisine Büyükşehir’den büyük destek; Kandıra Fındık Depolama Tesisi’nde ilerleme yüzde 20 Fındık üreticisine Büyükşehir’den büyük...
Sultanorhan Anaokulu’nda Kaba İnşaat Tamamlandı Yeni Eğitim Yuvası İçin Geri Sayım Başladı Sultanorhan Anaokulu’nda Kaba İnşaat Tamamlandı...
Başkan Büyükgöz Halkla Buluştu Gebze Belediyesi’nde Toplantı Başkan Büyükgöz Halkla Buluştu Gebze Belediyesi’nde...
Büyükşehir’den arıcılara yüzde 50 hibeli arı yemi Büyükşehir’den arıcılara yüzde 50 hibeli arı...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir’den Asenovgrad’a kardeş şehir...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Bulgaristan’ın Asenovgrad Belediyesi...

Haberi Oku