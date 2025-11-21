Büyükşehir, “Büyük dönüşümü” emlakçılara anlattı

Kocaeli’deki riskli yapıların dönüşüm projesine 7 ilçedeki 5 bin bağımsız birim ile başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projenin detaylarını Kocaeli Emlakçılar Odası ile paylaştı.

EMLAKÇILARA BİLGİ SUNUMU YAPILDI

Kocaeli’de güvenli yapıların inşası için düğmeye basan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 7 ilçedeki 14 bölgede, 5 bin bağımsız birimin dönüşümü için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli Emlakçılar Odası üyelerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç tarafından projenin tanıtımı yapıldı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Ali Serkan Simavlı, Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu ile oda üyeleri katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

HACIOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, kentsel dönüşümü başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Kentsel dönüşümle ilgili bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından bilgilendirileceğiz. 1999 depremini gören bir kentiz. Çok önemli bir konu ve sağ olsun Büyükşehir yetkilileri bizleri kırmadı ve kentsel dönüşümle ilgili 7 ilçede yapılacak planlamaları ve mevzuatları bizimle paylaşacak. Odamıza sahip çıktığınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“6 ŞUBAT MİLAT OLDU”

Hacıoğlu’nun ardından söz alarak emlak sektörünü kentsel dönüşüm konusunda bilgilendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, “6 Şubat depremleri 2023 depremi kentsel dönüşüm çalışmalarının miladı oldu. Kocaeli’nin tamamının özellikle depremlere daha dayanıklı ve dirençli olması adına bir strateji belgesi hazırladık. Bununla ilgili 15 madde belirledik. Kocaeli’de 323 bin yapı bulunuyor. Bunlardan 2007 yılından önce inşa edilen 200 bin tanesini hızlı tarama yöntemiyle taradık” dedi.

“44 MİLYAR TL’LİK DEĞER OLUŞTURUYORUZ”

Taranan alanların zeminiyle ilgili verileri elde ettiklerini belirten Mengüç, “Bu verileri ve yapıları kullanmak üzere dönüşüm öncelikli alanları belirlemek üzere kullandık. Sonrasında 7 ilçede 14 bölgede 5.700 bağımsız birimi belirledik. 6 ofis kurduk ve çalışmalarımıza başladık. Projeler hazırlandı ve başvuru süreci başladı. 14 bölgede yapacağımız 5.700 bağımsız birimin dönüşümüyle bu şehre 24 milyar liralık yatırımla 44 milyarlık değer oluşturacağız. Bu çalışmalar başladıktan sonra etrafındaki alanların da dönüşümün yolunu açmış olacağız” diye konuştu.

“DÜNYA BANKASI KREDİ DESTEĞİ 3 MİLYONA ÇIKARILDI”

Dünya Bankası kredi desteğinin 2,5 milyon TL’den 3 milyona çıkarıldığını da duyuran Mengüç, “Kentsel dönüşümle alakalı belirlediğimiz ikinci strateji ise Dünya Bankası kredisiyle alakalı. Dünya Bankası ile 3 aylık bir görüşmeden sonra yaptığımız çalışmalarla bizi kredi kapsamına dahil etti. Şu an bütün şehir Dünya Bankası kredisine başvuruya açık. Normalde 2.5 milyon TL olan kredi 3 milyona çıkarıldı. Öte yandan iki hafta önce yapılan düzenlemeyle beraber kredi kullanmaya başladıktan 1 yıl sonra ödeme başlayacak” diyerek kredi ödemelerinin kolaylaştırıldığını ifade etti.

“2 BİN 739 KİŞİYLE GÖRÜŞÜLDÜ”

Dünya Bankası kredisinin nasıl kullanılacağıyla ilgili kurulan kentsel dönüşüm ofislerinde görüşmelerin sürdüğüne de dikkat çeken Mengüç, “Vatandaşlarımız hem kentsel dönüşüm ofislerinden hem de mobil ofislerimizden bilgi alabilir. Şu ana kadar 2 bin 739 kişiyle görüşmüşüz. Bu sayı 27 bin 690 bağımsız birime tekabül ediyor. Başvuru yapan hak sahiplerinin krediye uygun yapılarının dönüşmesi durumunda yaklaşık 10 bin bağımsız bölümün dönüşümünün sağlanması hedeflenmektedir. Başvurup evraklarını tamamlayanlar hemen krediye başvurabilir” dedi.

“CEDİT VE SULTAN ORHAN MAHALLELERİ DE DAHİL EDİLDİ”

Sağlam bir kent inşa etmek adına kentsel dönüşüm alanlarını genişlettiklerini belirten Mengüç, “5.700 bağımsız birim dışında İzmit’te Cedit ve Gebze’de Sultan Orhan Mahallelerini de bu projeye dahil ediyoruz. Cedit Mahallesi’nde 151 bağımsız birim ve Sultan Orhan Mahallesi’nde 1.899 bağımsız birim bulunuyor. Toplamda 17-18 bin bağımsız birimi dönüştürme hedefiyle yola çıktık” ifadelerini kullandı.

“KOOPERATİF YAPILAR DA DÖNÜŞTÜRÜLECEK”

Dönüşüme ihtiyaç duyan kooperatif yapılardan da bahseden Mengüç, “Darıca ilçemizde kooperatif yapıların bulunduğu alanlarda görüşmeler sürüyor. Öbitaş Sitesi, Man Filtre Sitesi, Eren Sitesi, Hisar Kent Sitesi ve Çayırovalılar Sitesi’ndeki bağımsız birimler de sürece dahil edildi. Toplamda 1.221 bağımsız birim var. Yapacağımız görüşmeler sonrası 87 dönümlük alanda 1.221 bağımsız bölüm dönüştürülmüş olacak. Diğer ilçelerden de kooperatif yapıların dönüşümü için talepler geliyor” diyerek önümüzdeki süreçte dönüştürülecek bağımsız birim sayısı artacağını belirtti.

DÖNÜŞÜME TEŞVİK STARTEJİSİ GELİŞTİRİLDİ

Kentsel yenileme uygulamalarına ilişkin plan notlarının detaylarının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını açıklayan Mengüç, “Plan değişikliğine destek sağlamak üzere yerel müteahhitlerle de strateji geliştirebiliriz. Dönüşümü teşvik etmek adına plan notu çalışması yaptık. Parsel büyüklüklerine bağlı olarak daha büyük teşviklerin olacağı düzenlemeler düşünüyoruz. Emsal artışı, ilave emsal ve ilave katla alakalı düzenlemeyi 750 metrekarenin üzerindeki alanlar için yapıyoruz. Yüzde 50 oranında eski yapı olmuş olması gerekiyor” diye konuştu.

5 YILDA 25 BİN BAĞIMSIZ BİRİMİ DÖNÜŞTÜRME HEDEFİ

Mengüç, konuşmasının devamında ise, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 10 yıllık periyotta 20 bin bağımsız birimi dönüştürmeyi planlıyorduk. Hedefimiz, Dünya Bankası kredisi işin içine girmeden hazırladığımız plan notuyla 5 yılın sonunda 20-25 bağımsız bölümün dönüşümünün sağlanacağı yönünde. Yerel yönetimler, belediyeler, teknik personeller, oda ve STK’larla görüştükten sonra yasal işlemlere başlayacağız” dedi. Mengüç’ün konuşmasının ardından tanıtım toplantısı soru-cevap şeklinde devam etti.

3 MİLYON TL’YE KADAR KREDİ DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, depreme dayanıklı ve dirençli bir kent oluşturmak amacıyla 2007 yılı öncesinde inşa edilen 200 bin yapıyı detaylıca inceledi. Bu inceleme sonucunda 7 ilçede 14 bölgede acilen dönüştürülmesi gereken 5.000 den fazla bağımsız birim belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlara 3 milyon TL’ye kadar, %0.69 faiz oranıyla ve 180 ay vadeli kredi desteği sunulacak. Ödemeler ise krediyi çektikten 1 yıl sonra başlayacak. Vatandaşlara ayrıca Bakanlık aracılığıyla 6306 sayılı yasa kapsamında kira desteği de sağlanacak.

7 İLÇEDE DÖNÜŞÜM

Proje kapsamında İzmit Körfez Mahallesi’nde 401, Kadıköy Mahallesi’nde 928, Karabaş Mahallesi’nde 343, Derince Dumlupınar Mahallesi’nde 150, Yavuz Selim Mahallesi’nde 238, Gölcük Donanma Mahallesi’nde 382, Piyalepaşa Mahallesi’nde 276, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi’nde 689, Kayacık Mahallesi’nde 463, Körfez Güney Mahallesi’nde 425, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi’nde 312, Bağlarbaşı Mahallesi’nde 445, Çayırova Yenimahalle’de 286 bağımsız bölümün dönüşümü sağlanacak.

ÖLÇÜMLER ALINACAK RAPOR ÇIKARILACAK

10 yılda gerek plan ve plan notları değişiklikleri, gerek finansal destekler, gerekse Bakanlığımız ile beraber yapacağımız çalışmalarla 125 bin bağımsız birimi dönüştürecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5 bin bağımsız birimin dönüşümü için çalışmalarına eylül ayında başlamıştı. Vatandaşların gönüllü başvurularıyla başlayan süreç, dönüşüm ofislerinin kurulumu ile devam etti. Dönüşüm yapılacak ilçelerde kurulan ofislerde başvurular sürüyor. Başvuruların akabinde dönüşüm yapılacak birimler, görevlendirilen ekipler tarafından yerinde incelenerek ölçümler alınacak ve mevcut durum raporlanacak.

DEVLET GÜVENCESİNDE MODERN YAPILAR

Depreme dayanıklı, estetik ve fonksiyonel konut projelerinin hazırlanacağı projede her alanın ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirilecek. Hak sahipleriyle yüz yüze görüşmeler yapılarak proje detayları paylaşılıp mutabakat sağlanacak. İnşaat sürecinde hak sahiplerine kira desteği de sağlanacak, tahliye süreci planlı ve güvenli biçimde yürütülecek. Devlet güvencesiyle modern inşaat sürecinin ardından tüm çalışmalar kalite standartlarına uygun şekilde denetlenecek. Yeni konutlar hak sahiplerine anahtar teslim olarak verilecek.





(Erkan ERENLER)