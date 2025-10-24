Büyükşehir, “Cumhuriyet Koşusu” ile bayram coşkusunu başlatacak

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun doyasıya yaşanması için hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda 26 Ekim Pazar günü saat 10.30’da Sekapark’ta gerçekleştirilecek 12. Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusu’na bu yıl rekor bir katılım bekleniyor.

STARTI BÜYÜKAKIN VERECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenleyeceği 12. Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusu 26 Ekim Pazar günü saat 10.30’da Sekapark’ta gerçekleştirilecek. 7’den 70’e her yaş grubundaki koşucular ve vatandaşların katılabileceği “Cumhuriyet Koşusu’nun” startı Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından verilecek. Her yıl yerli ve yabancı çok sayıda sporcuyu ağırlayan koşuya bu yıl rekor bir katılım bekleniyor. Öte yandan alanda Cumhuriyet’in 102. yılını kutlamak için koşu öncesinde 102 izciyle dev Türk Bayrağı açılacak. Ayrıca yarışın tamamlanmasının ardından ödül töreni öncesi çeşitli hediyelerin verileceği bir çekiliş gerçekleştirilecek.

KATILIM İÇİN KAYITLAR ONLINE

Heyecan dolu 12. Cumhuriyet Koşusu’na katılmak isteyen yarışmacılar Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sitesi www.kocaeli.bel.tr üzerinden başvurularını yapabilecek. 18 yaş üstü katılımcılar kayıtlarını online olarak yapacak, 18 yaş altı katılımcılar ise yine ön kayıtlarını online olarak yaptıktan sonra, kayıt işlemlerinde istenen veli muvafakatnamesini doldurarak SEKASEM’deki Cumhuriyet Koşusu alanında bulunan görevlilere teslim edecek. Göğüs numaraları ve zamanlama çipleri 24-25 Ekim tarihleri arasında SEKASEM’den teslim alınabilecek. Ayrıca organizasyon günü yarış öncesinde alanda da numara dağıtımı gerçekleştirilecek. Başvuru süresi 25 Ekim Cumartesi günü saat 17.30’a kadar devam edecek.

NAKDİ ÖDÜL, MADALYA, ÇEKİLİŞ

12. Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusu’nda 10 km koşusu ve 3 km halk koşusu birbirinden bağımsız koşular olacak ve bu sebeple koşucuların derece ve ödüllendirilmeleri ayrı ayrı hesaplanacak. 10 km ve 3 km genel klasman kategorisinde ilk 5’e giren koşucular ile 10 km master yaş kategorilerinde ilk 3’e giren koşuculara nakdi ödül, ilk 3’e giren koşuculara ise derecesine göre; birincilik, ikincilik ve üçüncülük madalyası verilecek. İlk 3 dereceye giren koşucuların madalya seremonisi sırasında ödül kürsüsüne yarışma resmi tişörtü ile çıkması gerekiyor. Öte yandan yarışın tamamlanmasının ardından Sekapark’ta gerçekleştirilecek çekiliş sonucunda talihlilere Kocaelispor forması, spor ayakkabı, spor çantası, eşofman takımı ve yağmurluk gibi hediyeler verilecek. Ayrıca alanda kurulacak oyun parkurlarında çocuklar eğlencenin tadını çıkaracak.

10 KM VE 3 KM HALK KOŞUSU

Kent genelinde Cumhuriyet Bayramı coşkusunu artırmak için düzenlenecek yarış, 3 kilometre halk koşusu ve 10 kilometrelik koşu olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Kadın ve erkek kategorileri ayrı ayrı değerlendirilecek olup 10 km koşusunda birinciye 45 bin, ikinciye 42.500, üçüncüye 40 bin, dördüncüye 37.500, beşinciye 35 bin TL; 3 km halk koşusunda ise birinciye 10, ikinciye 9, üçüncüye 8, dördüncüye 7, beşinciye 6 bin TL ödül verilecek. Yarışları tamamlayan tüm sporculara da anı madalyası ve tişört hediye edilecek. 10 kilometre koşusu saat 11.35’te, 3 kilometrelik halk maratonu ise saat 11.40’ta start alacak. Ödül seremonisi ise saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

GÜZERGÂHLAR BELİRLENDİ

3 kilometrelik halk maratonu ve 10 kilometre koşusu Sekapark Uçurtma Tepesi önünden start alacak. 3 kilometrelik halk maratonunda koşucular Sekapark alanı dâhilinde, şeritlerle belirlenen parkuru takip edecek. 9 bin 800 metre uzunluğundaki 10 kilometrelik koşuda ise Sekapark Uçurtma Tepesi önünden start alan koşucular Büyükşehir Belediyesi Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü önünden sahil kordonuna bağlanarak Cumhuriyet Köprüsü’nden geçecek ve eski İnterteks Fuar Alanı önünden dönerek aynı güzergahı takip edecek.

YARIŞLAR 2 SAAT SÜRECEK

Yarışma süresi 2 saat olacak ve süreyi aşan koşucular değerlendirmeye alınmayacak. 3 kilometrelik halk koşusuna sadece Kocaeli sınırlarında ikamet eden kişiler katılabilecek. Kocaeli dışından katılarak dereceye giren kişiler diskalifiye edilecek. Yarışlar, Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak düzenlenecek. Yarışma; kulüp, ferdi ve yabancı uyruklu sporculara açık olacak ve yabancı uyruklu sporcuların kayıt yaptırırken pasaportlarını ibraz etmeleri gerekecek. Ayrıca koşulara katılımda mesuliyet katılımcılara ait olacak. Bu kapsamda katılımcıların ilgili taahhütnameyi doldurması gerekecek.



