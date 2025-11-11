Büyükşehir, doğanın kalbinde ara tatil etkinliklerine başlıyor; Ara tatil için adres Ormanya ve Kuzuyayla

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ara tatili doğa ile iç içe geçirmek isteyen çocuklar için dopdolu bir etkinlik takvimi hazırladı. Ormanya ve Kuzuyayla’da gerçekleştirilecek etkinliklerde her yaş grubuna hitap eden ücretsiz programlar doğaseverlerle buluşacak.

“ORMAN OKULU” İLE MİNİKLER EĞLENEREK ÖĞRENECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 11 Kasım Salı günü (yarın) başlayacak etkinlikler, doğa ile iç içe bir takvim sunuyor. “Tohum Ekim Atölyeleri” ve “Kuş Gözlemi” ile farklı yaş gruplarına hitap eden programlar, ziyaretçileri doğanın kalbine davet ediyor. Ayrıca çocuklar için özel olarak hazırlanan “Orman Okulu” ile minikler eğlenerek öğrenecek. Tüm etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleşecek.

KUZUYAYLA’DA DOĞA İLE BULUŞMA

Ara tatil boyunca Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda farklı konseptlerde etkinlikler düzenlenecek. Bu bağlamda çocuklar, Tohum Ekim Atölyesi, ve Dağ Okulu etkinliklerinde bir araya gelecek. Katılımcılar, açık hava atmosferinde huzur dolu bir gün geçirirken doğa hakkında bilinçlenme fırsatı da yakalayacak.

ORMANYA’DA AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğa sevgisini ve çevre bilincini artırmak amacıyla “Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. 11 Kasım Salı günü (yarın) Ormanya’da gerçekleştirilecek Tohum Ekim Atölyesi, katılımcılara tohumdan fidana uzanan süreci yakından tanıma fırsatı sunacak. Etkinlik boyunca doğaseverler, uzman eğitmenler eşliğinde tohum ekimi yaparak ağaçlandırma çalışmalarına destek verecek. Çocuklar ve yetişkinlerin birlikte katılabileceği atölyede doğayla iç içe keyifli anlar yaşanacak ve “Yeşil Vatan” bilinci pekiştirilecek.

DOĞADA YAŞAM ATÖLYESİ

Ara tatil etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan “Doğada Yaşam Atölyesi”, 13 Kasım Perşembe günü Kuzuyayla’da çocuklara unutulmaz bir deneyim sunacak. Yağız Derolur’un özel programıyla gerçekleşecek olan eğitimde 7-14 yaş arası çocuklar doğanın içinde temel yaşam becerilerini öğrenme fırsatı bulacak. Etkinlikte çocuklar, “düğüm teknikleri”, “kontrollü ateş yakma” ve “barınak yapımı” temalarıyla doğada hayatta kalma yöntemlerini uygulamalı olarak keşfedecek.

HER YAŞA UYGUN ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ

Tüm etkinlikler ücretsiz olarak düzenlenirken, yaş gruplarına göre planlanan programlar sayesinde herkes doğada keyifli vakit geçirebilecek. Çocuklara özel orman okulu ve dağ okulu eğitimleri gibi geniş bir yelpazede etkinlikler yer alıyor. Detaylı bilgi Ormanya için 0262 331 66 11, Kuzuyayla için 0533 526 80 80 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.