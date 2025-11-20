banner1212
Büyükşehir ekipleri ara vermeden mesaiye devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit’in önemli trafik güzergahlarından Santral Rampası’nda dün sabah (18 Kasım Salı) saatlerinde başlatılan yol çalışması, 6 aşamalı kapsamlı müdahalenin ardından bugün (19 Kasım Çarşamba) akşam saatlerinde tamamlanacak.

Büyükşehir ekipleri ara vermeden mesaiye devam ediyor

20 Kasım 2025 Perşembe 09:17

 YOL AKSINDA ÇÖKME OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in önemli trafik noktalarının başında gelen, Kadıköy Mahallesi sınırlarında bulunan Santral Rampası’nda dün sabah saatlerinde bakım ve onarım çalışması başlattı. Yol ve Bakım Dairesi ekipleri tarafından Santral Rampası’nın iniş güzergahının son 150 metrelik kısmında başlatılan çalışmanın gün içinde tamamlanarak yolun trafiğe açılması planlandı. Ancak ekiplerin bölgedeki çalışması sırasında tespit edilen yol aksındaki çökme sebebiyle çalışmalar vatandaşın can güvenliğini sağlamak ve trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına bir gün daha uzatıldı. Gün boyu trafiğe kapatılan alandaki iyileştirme çalışmaları gece saatlerinde de sürdürüldü.

 

SANTRAL RAMPASI PİLOT BÖLGE BELİRLENDİ

Santral Rampası’nın iniş bölümündeki son 150 metresinde, özellikle tuz dayanımı ve fren mesafesine katkısı laboratuvar sonuçları ile belgelenmiş cüruf katkılı asfalt uygulaması yapılıyor. Fren ve durma sorunlarından kaynaklı kazaların yaşandığı bölge, cüruf katkılı asfalt uygulaması için pilot alan olarak belirlendi. Çalışmalar kapsamında ayrıca yolun mevcut yüzeyi 4 cm tıraşlandı. Ardından temizlenen yolda astar uygulaması, cüruflu asfalt uygulaması, silindiraj çalışması yapılacak. Yolun çizgilerinin çizilmesinin ardından Santral Rampası bu akşam saatlerinde trafiğe açılacak.


(Emre KAHRAMAN)

