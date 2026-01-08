GENEL:
Büyükşehir, Gebze’deki projede tam yol ilerliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm kentte olduğu gibi Gebze bölgesinde de ulaşımı daha konforlu, güvenli ve kesintisiz hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. “Gebze Eskihisar Feribot Yolu-Cengiz Topel Caddesi Kesişimi Köprülü Kavşak Projesi’nde” yoğun tempoda çalışan ekipler, köprülü kavşak çalışmaları kapsamında trafik akışını batı aksına aktardı.

08 Ocak 2026 Perşembe 10:11

 BÜYÜKŞEHİR SAHADA, ULAŞIM YOLUNDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Eskihisar Feribot Yolu ile Cengiz Topel Caddesi’nin kesiştiği noktada yapımı süren köprülü kavşak çalışmaları kapsamında trafik akışını batı aksına aktardı. Bu doğrultuda doğu köprüsünde fore kazık imalatına başlanırken, köprü yapımı için 120 santimetre çapında toplam 78 adet kazık çakılacak. 35 metre açıklığa sahip modern köprünün inşa edildiği batı aksında taş duvar, toprakarme, kiriş montajı ve döşeme imalatları tamamlandı. Ayrıca terasman çalışmaları, V kanal imalatı, PMT ve asfalt serimi ile oto korkuluk ve yaya korkuluklarının montaj işlemleri de bitirildi.

 

AYDINLATMA VE ALTYAPI GÜÇLENDİRİLECEK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen köprülü kavşak projesi, yalnızca trafik akışını rahatlatmakla kalmayacak, bölgenin altyapı ve üstyapısını da güçlendirecek. Kavşakta gece görüşünü artırmak ve estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla 10 adet dekoratif aydınlatma direği yerleştirilecek.

 

DARICA TRAFİĞİ RAHATLAYACAK
Proje tamamlandığında Darıca merkez trafiği ile Eskihisar Feribot İskelesi yönündeki yoğunluğun büyük oranda azalması hedefleniyor. Yeni köprülü kavşak sayesinde feribot yoluna ve çevre caddelere kesintisiz, güvenli ve konforlu ulaşım sağlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarıyla daha düzenli ve güvenli bir trafik ağı oluşturma hedefini kararlılıkla sürdürüyor.


