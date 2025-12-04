GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir, Gölcük Ulaşlı D-130’da alt geçit çalışmalarına başladı; Gölcük Ulaşlı’nın kritik noktasında düğüm çözülüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaya ve araç güvenliği için önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda vatandaşların ve araç sürücülerinin sahil ve iç kesim arasındaki geçişlerde daha güvenli olmaları amacıyla Gölcük Ulaşlı Mahallesi D-130 Karayolu’na alt geçit inşa edilecek. Ekipler, projede kazı çalışmalarına başladı.

Büyükşehir, Gölcük Ulaşlı D-130'da alt geçit çalışmalarına başladı; Gölcük Ulaşlı'nın kritik noktasında düğüm çözülüyor

04 Aralık 2025 Perşembe 09:40

 PROJEDE İLK KAZMA VURULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem araç sürücülerinin hem de yayaların ihtiyaçlarına yönelik yatırımları ile şehir trafiğine adeta nefes oluyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılan altgeçit için çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, projenin hayata geçeceği noktada kazı çalışmalarına başladı. Proje dahilinde D-130 Karayolunun güneyinde kalan 1047 sokak, Kuzey kesimde kalan 1019 sokağa inşa edilecek olan alt geçit ile bağlanacak.

 

YAYA VE ARAÇLARI İÇİN GÜVENLİ ULAŞIM

İnşa edilecek alt geçit ile araçlar ve yayalar Ulaşlı sahil ile iç kesimler arasında D-130 trafiğinin etkisinde kalmadan rahat ve güvenli bir şekilde seyahat edebilecek. Çalışmalar kapsamında D-130 Karayolunun Karamürsel yönü, Büyükşehir ekiplerinin çalışmalara başlaması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Karamürsel yönüne giden araçlar ise İzmit yönüne giden bir şeridi kullanarak istikametine devam edecek.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir, farklı kuşakları düzenlediği etkinlikte bir araya getirdi; Geçmişle gelecek el ele oyunlarda buluştu Büyükşehir, farklı kuşakları düzenlediği etkinlikte...
Gonca’nın öğrencileri, AVM’de gerçek iş deneyimi yaşadı; Başkan Büyükakın’dan Gonca’nın gençlerine tam not Gonca’nın öğrencileri, AVM’de gerçek iş deneyimi...
Başkan Büyükakın: Her zaman STK’larımızın yanındayız Başkan Büyükakın: Her zaman STK’larımızın...
3 Aralık Dünya Engelliler Günü Gebze’de Anlamlı Programla Kutlandı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Gebze’de Anlamlı...
Kocaeli, uluslararası turizmde rotasını genişletiyor Kocaeli, uluslararası turizmde rotasını genişletiyor
GEBZE BELEDİYESİ’NDEN 3 ARALIK’TA ANLAMLI HİZMET YENİ ENGELSİZ NAKİL ARACI HİZMETE ALINDI GEBZE BELEDİYESİ’NDEN 3 ARALIK’TA ANLAMLI HİZMET...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir, farklı kuşakları düzenlediği...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü bireyler ile gençleri bir araya getiren “Kuşaklar Arası...

Haberi Oku