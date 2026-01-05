Büyükşehir, kent ulaşımını rahatlatacak dev bir adımı daha attı; Gebze Millet Bahçesi Kavşağı için ihale tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de trafiği rahatlatacak bir projeyi daha hayata geçiriyor. “Gebze Millet Bahçesi Kavşağı” adıyla yapımına başlanacak olan dev projede ihale süreci tamamlandı. 7 firmanın katıldığı ihalede en düşük teklifi 267 milyon 35 bin 342 TL ile Karbin Yapı verdi. Proje tamamlandığında, Terminal Caddesi ve çevresindeki kavşaklarda trafik akışı çok daha verimli ve akıcı hale gelecek.

DEV PROJEDE İHALE SÜRECİ TAMAMLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de sanayi bölgesi ve ana ulaşım akslarındaki trafik yoğunluğunu azaltacak “Gebze Millet Bahçesi Kavşağı Yapım İşi” için düzenlediği ihaleyi tamamladı. Terminal Caddesi ve çevresindeki kavşaklarda trafik akışını daha güvenli ve disiplinli hale getirecek olan projeye 7 firma teklif verdi. İşin yaklaşık maliyeti 398 milyon 607 bin 602 TL olarak belirlenirken, en düşük teklif 267 milyon 35 bin 342 TL ile Karbin Yapı’dan geldi.

4 BİN 136 METRE YOL VE İKİ ALT GEÇİT

Proje kapsamında toplam 4 bin 136 metre yol ve iki alt geçit inşa edilecek. Terminal Caddesi ile 1175 ve 1180. sokak kesişimleri ve Gebze Küçük Sanayi Sitesi kavşaklarındaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. Ayrıca Gebze Millet Bahçesi ile Terminal Caddesi arasındaki bağlantılar güçlendirilecek ve bölge ulaşımına önemli katkı sağlanacak.

ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI

İhale kapsamında kazı ve dolgu çalışmaları, betonarme imalatlar, kazık yapımı, istinat ve iksa duvarları, asfalt tabakaları, yağmur suyu, aydınlatma ve enerji altyapısı işleri gerçekleştirilecek. Çalışmaların yer tesliminden itibaren 380 takvim günü içinde tamamlanması planlanıyor.

ÖNEMLİ BİR ULAŞIM YATIRIMI

Büyükşehir Belediyesi bu proje ile trafik akışını kesintisiz hâle getirecekken, sürücülere zaman tasarrufu sağlanmasını ve bölgeye modern, güvenli bir kavşak kazandırılmasını hedefliyor. Gebze Millet Bahçesi Kavşağı, kentin ulaşım yatırımları arasında öne çıkan projelerden biri olarak dikkat çekiyor.

İHALEYE KATILAN FİRMALAR VE TEKLİFLERİ

Karbin Yapı: 267.035.342 TL

Karacayol İnşaat+Emay Yol Yapı: 302.793.130 TL

Heltaş İnşaat+Kar Asfalt: 329.741.120 TL

Askar Altyapı+ Menga İnşaat: 359.811.738 TL

Gürtur İnşaat+Set İnşaat: 365.079.290 TL

Uğursal Elektrik+Maz İnşaat: 387.953.000 TL

Makimsan Asfalt: 387.661.000 TL





(Erkan ERENLER)