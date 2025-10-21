Büyükşehir mahallelerin“gözü kulağı” olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mahallelerdeki sorunları yerinde tespit etmek ve daha hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmak amacıyla yeni bir saha ekibi kurdu. Başkan Büyükakın’ın tanıtımını yaptığı “Göz Kulak” ekibi, 12 ilçede aktif olarak görev yapacak.

SORUNLARA DAHA HIZLI MÜDAHALE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sorunları hızlıca çözen belediyecilik anlayışını bir adım ileriye taşıdı. Şehir merkezinden ücra noktalara kadar kentin tüm mahallelerindeki sorunları yerinde tespit etmek ve hızlıca çözmek amacıyla yeni bir saha ekibi kuruldu. Başkan Tahir Büyükakın’ın tanıtımını yaptığı; A Takımı çatısı altında faaliyet gösterecek olan “Göz Kulak” birimi, 12 ilçede aktif görev alarak cadde ve sokaklardaki eksiklikleri anında tespit edip ilgili birimlere iletecek.

TANITIMINI BAŞKAN BÜYÜKAKIN YAPTI

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Göz Kulak Birimi’nin tanıtımı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen programla gerçekleştirildi. Programa AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof.Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Hayri Baraçlı, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, ilgili birimlerin yöneticileri ve mahalle muhtarları katıldı. Lansmanda "A Takımı" ve “Göz Kulak” ekibine tahsis edilen araç ve çeşitli ekipmanlar sergilendi.

A TAKIMI TAMAMEN SAHAYA İNDİ

Lansmanda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “A Takımı” olarak yola çıkan ekibin tamamen sahaya inmiş durumda olduğunu belirtti. Göz Kulak Ekibi hakkında bilgi veren Başkan Büyükakın, "Bugün itibarıyla araç sayımız 288’e, personel sayımız ise 512’ye ulaştı. Zaman zaman artan ihtiyaçlar doğrultusunda 239 ilave araç ve iş makinemiz de hizmet veriyor. Ayrıca 43 yeni aracın alım süreci devam ediyor. Şu anda sahada görev yapan 10 adet acil tamir ve bakım aracımız bulunuyor; bu araçlar, ihtiyaç duyulan noktalara gidip gerekli işlemleri hızla tamamlıyor.

BÜYÜKAKIN: HER GÜN YENİ BİR İŞLE KARŞINIZDAYIZ

Ayrıca 2 asfalt robotu, 4 silindir ve 3 çalı kesme robotu aldık. Bu ekipmanlar özellikle kırsal bölgelerdeki ihtiyaçlara daha hızlı yanıt verebilmek için sahada aktif görev yapacak. Yeni dönemde çevreci çözümler de devreye girdi. Elektrikli araçlara sahip Göz Kulak Ekibimiz artık şehrin her noktasında devriye halinde olacak. Daha önce vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine sahaya iniyorduk; şimdi ise bizden önce fark eden, tespit eden bir yapıya geçiyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan tüm yollarda denetim yapmak üzere 12 yeni elektrikli araç hizmete başladı. Göz Kulak Ekibimiz, şehrimize göz kulak olmak üzere sahaya iniyor. Gördüğünüz gibi her gün yeni bir işle karşınızda oluyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

HEPSİ ALANINDA UZMAN

Göz Kulak ekibi, alanında uzman personelden oluşuyor. Ekipler, halkın içinde üniformalı olarak çalışacak, gerektiğinde araçla, gerektiğinde yaya olarak sahaya çıkacak. Mahallelerdeki eksiklikleri yerinde tespit ederek, gözlemledikleri sorunları hızlıca ilgili müdürlüklere iletecek olan ekipler, sürecin takibini de yapacak. Böylece sorunlara müdahale süresi kısalacak, vatandaş memnuniyeti artacak. Muhtarlarla da iletişim halinde çalışacak olan ekipler, adeta mahallelerin gözü kulağı olacak.

A TAKIMI ARTIK MERKEZDE

Öte yandan, uzun süredir kırsalda başarıyla görev yapan A Takımı, artık şehir merkezlerinde de aktif olarak sahada olacak. Artan talepler doğrultusunda şehir merkezindeki mahallelerde görev yapacak A Takımı ekipleri için yeni tip 10 araç hizmete alındı. Araç filosunu ve ekipman kapasitesini güçlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem kırsal hem de merkez mahallelerdeki taleplere hızlı ve etkili çözümler üretmeye devam edecek.

YENİ NESİL ARAÇ TAKVİYESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yol bakım ve onarım çalışmalarını daha etkin yürütmek için araç filosuna önemli takviyeler yaptı. A Takımı, Yol Bakım Timi ve Göz Kulak ekiplerinin bünyesinde kullanılmak üzere toplam 10 yeni nesil hizmet aracı daha filoya katıldı. Bu kapsamda, 2 adet asfalt yama robotu, 4 adet asfalt yama silindiri, 3 adet çalı kesme robotu ile birlikte Göz Kulak ekibi için 12 adet elektrikli araç hizmete alındı. Modern teknolojiyle donatılmış bu araçlar, yol hizmetlerinde hız ve verimliliği artıracak.

288 ARAÇ, 512 PERSONEL

A Takımı, Yol Bakım Timi ve Göz Kulak ekiplerinin araç sayısı 288’e, konusunda uzman personel sayısı ise 512’ye ulaştı. Ayrıca, 43 aracın daha filoya katılması için satın alma süreci devam ediyor. Bu araçların yanı sıra 239 adet kiralık araç ve iş makinesi de sahada aktif olarak görev yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üstyapı ve yol hizmetlerinde güçlü filosu ve donanımlı ekipleriyle vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmayı hedefliyor.



(Emre KAHRAMAN)