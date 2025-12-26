Büyükşehir, Mevlana’yı sema ile yad etti

HZ. MEVLANA’NIN 22 VE 23. KUŞAK TORUNLARI KATILDI

SDKM Büyük Sahne’de gerçekleştirilen “Yad-ı Mevlana Özel Anma” etkinliğine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın, Hz Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Neslipir Çelebi Sayar ile 23. kuşaktan torunu Canan Çelebi Sayar ile vatandaşlar katıldı.

SAYAR, ŞEB-İ ARUS FELSEFESİNİ ANLATTI

Sema gösterisi öncesinde Mevlana Vakfı Mütevelli Üyesi Canan Çelebi Sayar bir konuşma yaptı. Sözlerine Hz. Mevlana’nın vefatını “Şeb-i Arus” yani düğün gecesi olarak adlandırması ile ilgili düşüncelerini açıklayarak başlayan Sayar, “Hz Mevlana’nın düğün gecesine yönelik kastını iyi anlamalıyız. Bunu anlamak için onu bir düşünür, bir filozof olarak görmemek gerektiğini düşünüyorum. Onu bir insanı kamil, yani Rabbinin yarattığı bir kul olarak kulluk bilincine vakıf olmuş bir mürşit olduğunu unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.

“BİR GÖNÜL SULTANINI ANMAK ÜZERE TOPLANDIK”

Başkan Vekili Berna Abiş ise konuşmasına bu anlamlı gecede kendilerini yalnız bırakmayan Hz. Mevlana’nın torunları ve vatandaşlara teşekkür ederek başladı. “İnsanlığa asırlardır yol gösteren bir gönül sultanı Hz. Mevlana’yı 752. vefat yıldönümünde anmak üzere bir araya geldik” diyen Abiş, “Hz. Mevlana yalnızca bir çağın değil, çağları aşan bir hikmetin ve sevginin adıdır. O, ‘Gel Ne Olursan Ol Gel’ çağrısıyla insanlığı birliğe, sevgiye davet etmiştir. Bu çağrı; dini, dili, ırkı ne olursa olsun tüm insanları aynı sevgi ikliminde buluşturan evrensel bir mesajdır” dedi.

SEMA MUKABELESİ’NDE DUYGUSAL ANLAR

Bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan ayrışmalara ve sorunlara dikkat çeken Abiş, bu ortamda Hz. Mevlana’nın öğretilerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Konuşmaların ardından Uluslararası Mevlana Vakfı Tasavvuf dervişhanları tarafından gerçekleştirilen Sema Mukabelesine geçildi. Mevlevi dervişlerinin semayı aslına uygun olarak icra ettiği mukabele izleyenler tarafından ilgiyle izlendi. Duygusal anların yaşandığı ayini şerif sırasında bazı vatandaşların gözlerinin dolduğu ve seslendirilen ilahilere eşlik ettiği görüldü.

FİGEN BÜYÜKAKIN’DAN SAYAR’A TEŞEKKÜR ÇİÇEĞİ

Yad-ı Mevlana Özel Anma etkinliğinin sonunda sahneye gelen Prof. Dr. Figen Büyükakın, Hz. Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Neslipir Çelebi Sayar’a çiçek vererek katılımından dolayı teşekkür etti.





(Erkan ERENLER)