GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir, raylı sistem ağını Kartepe tramvay hattı ile genişletiyor; Raylar tam yol Kartepe’ye doğru döşeniyor

Kocaeli’yi demir ağlarla ören Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem ağını İzmit’ten Kartepe’ye uzatıyor. Bu kapsamda 1,4 kilometrelik yeni hatta ray döşeme işlemleri tüm hızıyla sürüyor. EDOK Komutanlığı ve Nesibe Aydın Okulları önünden geçecek olan duraklar, yakın zamanda binlerce vatandaşa hizmet verecek.

Büyükşehir, raylı sistem ağını Kartepe tramvay hattı ile genişletiyor; Raylar tam yol Kartepe'ye doğru döşeniyor

18 Ocak 2026 Pazar 10:01

 HAT GENİŞLİYOR, KONFOR ARTIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılında hizmete aldığı 13.5 kilometrelik tramvay hattı, raylı sistem ağına yapılan son yatırımdan sonra Kocaeli Stadyumu’na kadar uzandı. Toplam uzunluğu 18.7 kilometreyi bulan hat boyunca 27 durak bulunuyor. Artan yolcu sayısıyla birlikte hem tramvayın hattını genişleten Büyükşehir Belediyesi hem de hattın konforunu yükseltiyor. Kent içi trafiğinde yoğun olarak tercih edilen tramvay hattını Kartepe’ye ulaştıracak proje kapsamında saha çalışmaları aralıksız sürüyor.

 

RAYLAR DÖŞENMEYE BAŞLADI

Çevreci ve konforlu ulaşımı kent geneline yayan Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda raylı sistem ağını her geçen gün daha da genişletiyor. Kent içinde toplu taşımada en çok tercih edilen araçlardan biri olan tramvay hattı, yakın zamanda Kartepe’ye de uzanacak. Bu kapsamda devam eden çalışmalarda raylar döşenmeye başlandı.

 

150 METRELİK ALANA BETON DÖKÜLDÜ

Yolcu sayısının artmasıyla tramvay hattının genişletme çalışmaları sürerken, Kartepe’ye uzanan hattın ray döşeme işlemleri de devam ediyor. Ray döşenen 150 metrelik alana ana beton döşeme işlemi yapılırken, bu hattın trafo merkezi kazısı da ilerleyen günlerde başlayacak. Toplamda 1.4 kilometre uzunluğundaki hatta iki durak olacak. İlki belediye kampüsünün olduğu eski EDOK Komutanlığı, ikinci durak ise Nesibe Aydın Okullarının olduğu bölgede yer alacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
BOLUDA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM BOLUDA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM
Zamanın durduğu yer Zamanın durduğu yer
İzmit Millet Bahçesi, Alev Alatlı Kütüphanesi ve Gonca'yı gezdi; Kürşad Zorlu'dan Büyükakın'a tebrik İzmit Millet Bahçesi, Alev Alatlı Kütüphanesi...
Büyükşehir’in A Takımı ve Yol Bakım Timlerinde dur durak yok; Kocaeli’de yol, onlardan sorulur Büyükşehir’in A Takımı ve Yol Bakım Timlerinde...
Kocaeli Büyükşehir’den bayrak hassasiyeti Kocaeli Büyükşehir’den bayrak hassasiyeti
Büyükşehir’in tarım ve hayvansal desteği yeni yılda da sürüyor; Çiftçilere 3 büyük tarımsal destek daha Büyükşehir’in tarım ve hayvansal desteği yeni...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

BOLUDA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM
Bolunun Gazetecilik ve BELGESELCİLİK hayatımda çok önemli yeri var. Boluyu ilk kez gazetecilik hayatımın...

Haberi Oku