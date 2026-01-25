Büyükşehir, Şehir Hastanesi için ulaşım ağını genişletti: 14 yeni, direkt hat ile doğrudan ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 26 Ocak 2026 itibarıyla devreye alacağı 14 yeni otobüs hattıyla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne tüm ilçelerden direkt, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlayarak sağlık hizmetlerine erişimi herkes için eşit ve kolay hale getiriyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN SAĞLIK ULAŞIMINA GÜÇLÜ YATIRIM

Ulaşım alanında entegre çözümler üretmeye devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek yeni otobüs hatları ile Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kentin tüm ilçelerinden direkt ulaşım dönemi başlıyor. Kocaeli Şehir Hastanesi gibi stratejik bir sağlık merkezine erişimi herkes için eşit ve kolay hale getirmek için bir süredir planlamalar yapan Büyükşehir, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü 14 yeni hattı hizmete alacak.

ŞEHİR HASTANESİ’NE 20 HAT İLE DİREKT ULAŞIM

Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığı’nın çalışmaları ile Kocaeli Şehir Hastanesi’ne SH1, SH2, SH5, SH6 ve SH7 ile İzmit’ten, SH8 ile ise Derince’den direkt ulaşım aktif olarak gerçekleşiyordu. Yeni planlamalar ardından ise Karamürsel’den SH9, Gölcük’ten SH10 ve SH11, Başiskele’den SH12 ve SH13 , Kartepe’den SH14 ve SH15, Kandıra’dan SH16, Körfez’den SH17 ve SH18, Dilovası’ndan SH19, Gebze’den SH20, Darıca’dan SH21 ve Çayırova’dan ise SH22 hatları ile doğrudan ulaşım sağlanacak.

SAĞLIK HİZMETLERİNE KESİNTİSİZ ERİŞİM

Bu sayede, modern, konforlu ve düzenli seferlerle hizmet veren otobüsler, günün farklı saatlerinde hastaneye erişim olanağı sunarak vatandaşların randevu ve ziyaretlerini daha kolay bir şekilde gerçekleştirmesine olanak sunacak. Ulaşımda vatandaş odaklı yaklaşımı ile planlamalarını hayata geçiren Büyükşehir, bu çalışması ile sosyal belediyecilik anlayışını bir kez daha ortaya koyuyor.

YENİ HATLARIN DETAYLARINA ULAŞMAK İÇİN:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında yeni hatların sefer saatleri ve güzergah detaylarına www.kocaeli.bel.tr/hatlar/adresinden ve e-Kocaeli mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.