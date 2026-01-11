GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir, STK’lara YEDEP projesiyle güçlü destek veriyor; YEDEP 2026’da son başvuru tarihi 31 Ocak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi iş birliğiyle yürütülen Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında sivil toplum kuruluşlarına yönelik proje uygulama ve bilgilendirme eğitimi düzenledi. 2026 yılı için proje başvuruları 31 Ocak’a kadar devam edecek.

Büyükşehir, STK'lara YEDEP projesiyle güçlü destek veriyor; YEDEP 2026'da son başvuru tarihi 31 Ocak

11 Ocak 2026 Pazar 09:54

 UYGULAMA VE BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği ve Kocaeli Kent Konseyi’nin yürüttüğü 2026 yılı Yerel Destek Programı’nda (YEDEP) süreç başladı. Buna göre İzmit’te sivil toplum kuruluşlarına yönelik proje uygulama ve bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi. Yeni dönem proje teklif çağrısını geçtiğimiz hafta ilan eden YEDEP, kentte faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum temsilcisini bir araya getirdi.

 

PROJE SÜREÇLERİ ANLATILDI

Eğitim programı; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli Kent Konseyi’ne bağlı uzmanlar tarafından verildi. Program kapsamında proje uygulama rehberi, sözleşme süreçlerine ilişkin genel kurallar, izleme ve raporlama yükümlülükleri, dokümantasyon, görünürlük esasları ve finansal süreçler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

 

YEDEP SİSTEMİ TANITILDI

Katılımcılara ayrıca YEDEP Proje Yönetim ve Uygulama Sistemi’nin kullanımı, programın usul ve esasları ile başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. Eğitimlerle, sivil toplum kuruluşlarının proje hazırlama ve uygulama kapasitelerinin artırılması hedeflendi.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YAŞAMINA DESTEK

Kocaeli genelindeki STK’ların toplum yararına yürüttüğü çalışmaları teşvik etmeyi amaçlayan YEDEP, Kocaeli’nin ortak üst kimliğini güçlendirmeyi ve kentlilik bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Katılımcı, paylaşımcı ve sürdürülebilir bir kent yaşamı anlayışıyla yürütülen program, her yıl gelişerek daha fazla sivil toplum kuruluşuna ulaşmayı amaçlıyor.

 

SON BAŞVURU 31 OCAK

2026 yılı YEDEP proje başvuruları için son tarih 31 Ocak saat 23.59 olarak açıklandı. Sivil toplum kuruluşları başvurularını www.sivildunyakocaeli.com ve www.kocaelikentkonseyi.org adreslerinde yer alan YEDEP başvuru portalı üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. Başvuru rehberi, künye (özet) ve duyurulara da aynı platformlardan erişilebilecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükakın: “Her gün yeni bir eserle kentimizi güzelleştiriyoruz” Büyükakın: “Her gün yeni bir eserle kentimizi...
SEKA Kâğıt Müzesi, 2025’te 185 bin ziyaretçi ağırladı SEKA Kâğıt Müzesi, 2025’te 185 bin ziyaretçi...
Lokomotifin minik öğrencileri Kocaeli’nin basın tarihini öğrendi; Çocuklardan Basın Müzesi’ne 10 Ocak ziyareti Lokomotifin minik öğrencileri Kocaeli’nin basın...
Büyükşehir, Tarım Akademisi ile yeni üreticilere nefes oluyor; Kadın ve gençler, Büyükşehir’le tarıma kazandırılıyor Büyükşehir, Tarım Akademisi ile yeni üreticilere...
Başkan Büyükakın, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı Başkan Büyükakın, Çalışan Gazeteciler Günü'nü...
Büyükşehir, akıllı ulaşım sistemlerini etkin bir şekilde yönetiyor; Kocaeli ulaşımında akıllı çözümler Büyükşehir, akıllı ulaşım sistemlerini etkin...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükakın: “Her gün yeni bir eserle kentimizi...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor’un kurucu isimlerinden Nasut Kayalı’nın adını verdiği Sporcu...

Haberi Oku