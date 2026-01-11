Büyükşehir, STK’lara YEDEP projesiyle güçlü destek veriyor; YEDEP 2026’da son başvuru tarihi 31 Ocak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi iş birliğiyle yürütülen Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında sivil toplum kuruluşlarına yönelik proje uygulama ve bilgilendirme eğitimi düzenledi. 2026 yılı için proje başvuruları 31 Ocak’a kadar devam edecek.

UYGULAMA VE BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği ve Kocaeli Kent Konseyi’nin yürüttüğü 2026 yılı Yerel Destek Programı’nda (YEDEP) süreç başladı. Buna göre İzmit’te sivil toplum kuruluşlarına yönelik proje uygulama ve bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi. Yeni dönem proje teklif çağrısını geçtiğimiz hafta ilan eden YEDEP, kentte faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum temsilcisini bir araya getirdi.

PROJE SÜREÇLERİ ANLATILDI

Eğitim programı; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli Kent Konseyi’ne bağlı uzmanlar tarafından verildi. Program kapsamında proje uygulama rehberi, sözleşme süreçlerine ilişkin genel kurallar, izleme ve raporlama yükümlülükleri, dokümantasyon, görünürlük esasları ve finansal süreçler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

YEDEP SİSTEMİ TANITILDI

Katılımcılara ayrıca YEDEP Proje Yönetim ve Uygulama Sistemi’nin kullanımı, programın usul ve esasları ile başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. Eğitimlerle, sivil toplum kuruluşlarının proje hazırlama ve uygulama kapasitelerinin artırılması hedeflendi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YAŞAMINA DESTEK

Kocaeli genelindeki STK’ların toplum yararına yürüttüğü çalışmaları teşvik etmeyi amaçlayan YEDEP, Kocaeli’nin ortak üst kimliğini güçlendirmeyi ve kentlilik bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Katılımcı, paylaşımcı ve sürdürülebilir bir kent yaşamı anlayışıyla yürütülen program, her yıl gelişerek daha fazla sivil toplum kuruluşuna ulaşmayı amaçlıyor.

SON BAŞVURU 31 OCAK

2026 yılı YEDEP proje başvuruları için son tarih 31 Ocak saat 23.59 olarak açıklandı. Sivil toplum kuruluşları başvurularını www.sivildunyakocaeli.com ve www.kocaelikentkonseyi.org adreslerinde yer alan YEDEP başvuru portalı üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. Başvuru rehberi, künye (özet) ve duyurulara da aynı platformlardan erişilebilecek.