Büyükşehir, ulaşımda eğitim çıtasını yüksek tutuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Toplu Ulaşım Eğitim Merkezi (TUEM) aracılığıyla toplu taşıma, ticari taksi ve servis araçları şoförlerine kapsamlı eğitimler sunarak ulaşımda kaliteyi artırmayı ve yolcu memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Eğitimi tamamlayan sürücüler, sektörde kalite standardı oluşturan “Şoför Kartı” almaya hak kazanıyor.

TOPLU TAŞIMADA HİZMET KALİTESİ ARTIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda kaliteyi arttırarak yolcu memnuniyetini en üst düzeye çıkarma yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda toplu ulaşım şoförlerinin mesleki donanımını arttırmak amacıyla kurulan Toplu Ulaşım Eğitim Merkezi (TUEM) hayata geçirildi. Sürücülere verilen uygulamalı ve teorik eğitimler ile yolcular ile sağlıklı iletişim kurulmasının yanında edinilen bilgiler sayesinde yolcuların güvenle ve konforla seyahat etmeleri sağlanıyor.

MODERN ALTYAPI, KAPSAMLI EĞİTİM

Büyükşehir tarafından hizmete alınan TUEM, Vinsan Tesisleri içinde modern eğitim altyapısı ile toplu taşıma şoförlerine tek çatı altında kapsamlı eğitimler sunuyor. 100 kişilik eğitim salonu ve simülasyon odasıyla donatılan merkez, bu yıl içinde hizmete başlayarak sürücülere teorik ve uygulamalı eğitimler vermeye başladı.

SÜRÜCÜLERE HEM TEKNİK HEM İLETİŞİM EĞİTİMİ

Sürücülere yalnızca mesleki bilgi değil; güvenli sürüş teknikleri, etkili yolcu iletişimi, engelli yolculara duyarlılık, temel ilk yardım, yangın güvenliği ve trafik mevzuatı gibi kritik konularda da eğitim veriliyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen bu eğitimler sayesinde şoförler, hem teknik hem de iletişim becerilerini geliştiriyor. Eğitimi tamamlayan sürücüler, sektörde kalite standardı oluşturan “Şoför Kartı” almaya hak kazanıyor.

HEDEF, GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM AĞI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen eğitimlerle sürücülerin bilgi düzeyi güncel tutulurken, vatandaşların daha güvenli ve konforlu yolculuk yapması hedefleniyor. TUEM’in hizmete girmesiyle birlikte şehir genelinde toplu taşıma hizmetlerine olan güvenin artması ve Kocaeli’nin toplu taşımada örnek bir marka şehir haline gelmesi amaçlanıyor.





(Erkan ERENLER)