Büyükşehir, yoğun çalışmayla sinekleri Kocaeli’den arındırıyor; Sinekle mücadele sonbaharda da hız kesmiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürmesi için yıl boyunca yürüttüğü sinek mücadelesini sonbahar döneminde kışlık uygulama modeline geçirerek sürdürüyor. Havaların soğumasıyla birlikte sivrisineklerin yazlık üreme alanlarından altyapı sistemlerine ve kapalı alanlara yönelmesini dikkate alan ekipler, bu noktalarda ergin ve larva kontrolüne yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

21 Kasım 2025 Cuma 09:32

 YOĞUN DENETİM VE İLAÇLAMA

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sonbahar döneminin başlamasıyla birlikte yazlık açık alan uygulamalarını geride bırakarak kışlık mücadele programına geçti. Bu kapsamda kanalizasyon hatları, yağmur suyu kanalları, rögarlar, menfezler, bodrum suları ve kapalı drenaj sistemleri gibi sivrisineklerin kış aylarında saklanıp hayatta kalabildiği alanlarda düzenli kontroller yapılıyor. Ekipler, özellikle bu altyapı sistemlerinde barınan ergin sivrisinek popülasyonunu baskılamak için hedef odaklı ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriyor. Böylece sivrisineklerin kış boyunca korunup ilkbaharda yeniden çoğalmasının önüne geçilerek, erken dönemden itibaren etkin kontrol sağlanıyor.

 

BİLİMSEL VE ÇEVREYE DUYARLI YÖNTEMLER

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü, çalışmalarını bilimsel veriler ışığında ve çevreye duyarlı yöntemlerle sürdürüyor. DSÖ onaylı biyolojik ve kimyasal ürünler kullanılırken, ekipler kış aylarında kritik hale gelen kapalı ve gözden kaçan saklanma alanlarını tespit etmek için kapsamlı saha taramaları yapıyor.

 

DÖRT MEVSİM KESİNTİSİZ MÜCADELE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vektör mücadelesini sadece yazın artan popülasyona yönelik değil, yılın 12 ayına yayılan bir planlama ile yürütüyor. Sonbahar ve kış döneminde altyapı sistemlerinde sürdürülen ergin ve larva mücadelesi sayesinde, yaz aylarında ortaya çıkabilecek yoğunluk büyük ölçüde kontrol altına alınmış oluyor.


(Erkan ERENLER)

