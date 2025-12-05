GENEL:
Büyükşehir yollara kalite, ulaşıma konfor getiriyor; Railport’ta asfalt ve yol çizgileri tamamlandı

Kartepe’de kurulan Railport İntermodal Lojistik Terminali, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayacak stratejik konumu sayesinde bölgenin lojistik üssü olacak. Terminale ulaşımı kolaylaştıracak çevre yollarının yapımı ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı.

05 Aralık 2025 Cuma 09:23

 RAİLPORT’A GİDEN YOLDA İŞLEM TAMAM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin uluslararası taşımacılığın önemli merkezlerinden biri olmasına yol yatırımlarıyla katkı sağlayacak.

Buna göre Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Kartepe’de kurulan Railport İntermodal Lojistik Terminali’ne bağlantıyı sağlayacak yolda tüm çalışmalarını tamamladı. 1.800 metre uzunluğundaki imar yolunu düzenleyen ve asfalt serimini gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, son kat aşınma asfalt serim işlemi ile ve yol çizgi çalışmalarını da tamamladı. 

 

TRAFİK YÜKÜ AZALACAK
Railport çevresindeki yolların tamamlanmasıyla birlikte ağır tonajlı araçların bölgeye daha güvenli ve hızlı ulaşması sağlanacak. Bu sayede hem lojistik faaliyetlerin kesintisiz yürütülmesi hem de Kartepe ve çevresindeki trafik yükünün azaltılması hedefleniyor. Railport’un faaliyete geçmesiyle birlikte Kocaeli’nin uluslararası ticaretteki gücünün daha da artması ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.


(Erkan ERENLER)

