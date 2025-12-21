Büyükşehir Zabıtasından gönüllere dokunan hareket

ZABITA, ENGELSİZ TAKSİ İLE İLETİŞİM SAĞLADI

Vatandaşın huzuru ve kamu düzeni için 7/24 görev yapan Büyükşehir Zabıta ekipleri, zorda kalan vatandaşlara yardım elini uzatıyor. Bu bağlamda ekipler, devriye sırasında engelli bir vatandaşla karşılaştı. Karamürsel’e gitmek istediği öğrenilen engelli vatandaşın bulunduğu noktada güvenli geçiş imkânı olmaması üzerine harekete geçen ekipler, Büyükşehir’in hizmeti olan “Engelsiz Taksi” ile irtibat sağlayarak, vatandaşı karşı yoldaki durağa güvenli bir şekilde ulaştırdı.

EVİNE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ULAŞTI

Zabıta ekipleri, tekerlekli sandalye kullanan vatandaşın “Engelsiz Taksi”ye sorunsuz bir şekilde binmesini sağladı. Süreç boyunca vatandaşın yanında olan ekipler, yolculuğun güvenli şekilde başlaması için gerekli tüm desteği sundu. Yolculuğun ardından vatandaşın kardeşine ulaşılmasıyla süreç tamamlandı. Engelli vatandaş hem mutlu hem de güvenli bir şekilde evine gitti.

ZABITADAN GÖNÜLDEN DESTEK

Zabıta ekipleri, yardım süreci boyunca engelli vatandaşla sohbet ederek moral verdi. Bu sayede vatandaşın kardeşine de kısa sürede ulaşıldı. Hem engelli vatandaş hem de kardeşi yardımlarından dolayı zabıta ekiplerine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.





(Erkan ERENLER)