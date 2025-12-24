GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den “Afetlere Dirençli Toplum Şûrası ve Çalıştayı” Afetlere karşı güçlü bir Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşanabilecek muhtemel bir afet olayı veya acil durum karşısında hazırlıklı olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir öncülüğünde düzenlenecek “Afetlere Dirençli Toplum Şûrası ve Çalıştayı” 25 Aralık Perşembe günü (yarın) Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Şehirde afet yönetimi kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan çalıştay, paydaşlar arası iş birliğini artırıp, toplumsal faydayı öncelikleyen somut politika ve proje önerileri oluşturacak.

Büyükşehir'den 'Afetlere Dirençli Toplum Şûrası ve Çalıştayı” Afetlere karşı güçlü bir Kocaeli

24 Aralık 2025 Çarşamba 09:50

 KOCAELİ AFETLERE KARŞI BİR ARAYA GELİYOR

Afetlere hazırlık ve dayanıklılık alanında örnek projelere imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki sivil toplum kuruluşlarını, kamu kurumlarını, akademisyenleri ve diğer paydaşları bir araya getirecek olan “Kocaeli Afetlere Dirençli Toplum Şûrası ve Çalıştayı’nı” 25 Aralık Perşembe günü (yarın) saat 09.30’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecek. Büyükşehir öncülüğünde, ŞÛRA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenecek olan bu çalıştayda; Kocaeli’de afet yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesi, paydaşlar arası iş birliğinin artırılması ve toplumsal faydayı önceleyen somut politika ile proje önerileri oluşturulacak.

 

ÇALIŞTAY ÖNEMLİ BİR KONU İLE AÇILIŞ YAPACAK

Açılış töreninde, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler ve Afet Politikaları Kurulu Üyesi Jeoloji Profesörü Dr. Şükrü Ersoy, “Geleceğe Geçmişten Daha İyi İnşa Etmek İçin Afetle Başetme Kapasitesinin Arttırılması” konusundaki görüşlerini paylaşacak. ŞURA Kent Politikaları ve Araştırma Merkezleri organizasyonunda gerçekleşecek çalıştay değerlendirme oturumu ile birlikte 4 oturumdan oluşacak.

 

AFET YÖNETİMİNDE İŞ BİRLİĞİ VE KATILIM ÖN PLANDA

Çalıştay ile Kocaeli’nin afet yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi planlanıyor. Buna göre mevcut Kocaeli Afet Müdahale Planı (TAMP) ve İl Risk Azaltma Planı (İRAP) uygulamalarına toplumun etkin katılımını artırmak, kurumlar arası iş birliğini geliştirmek ve afetlere dirençli bir şehir vizyonunu hayata geçirmek gibi başlıca konular çalıştayda masaya yatırılacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükakın: “Regaip Kandili yeni bir uyanışa vesile olsun” Büyükakın: “Regaip Kandili yeni bir uyanışa...
5 tramvayın ilki raylara indi; Raylı sistem güçleniyor, ulaşım çağ atlıyor 5 tramvayın ilki raylara indi; Raylı sistem güçleniyor,...
Kentbilim Lisansüstü Araştırma Programı’nın sonuçları açıklandı; Akademik hafıza Kocaeli’nin geleceğiyle birleşiyor Kentbilim Lisansüstü Araştırma Programı’nın...
Çocuk Görüşme Merkezi’nin Temeli Gebze’de Atıldı Çocuk Görüşme Merkezi’nin Temeli Gebze’de...
Büyükşehir’den ekranla büyüyen çocuklar için altın öneriler; “Ekranı yasaklamayalım, dengeli kullanalım” Büyükşehir’den ekranla büyüyen çocuklar için...
Ölçüm İşlerini Hızlandıran Sessiz Bir Yardımcı Lazer Metre Ölçüm İşlerini Hızlandıran Sessiz Bir Yardımcı...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükakın: “Regaip Kandili yeni bir uyanışa...
Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,...

Haberi Oku