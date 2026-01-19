Büyükşehir’den akran zorbalığına karşı önemli adım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını 2026 yılında da sürdürüyor. Bu kapsamda akran zorbalığı gibi aileleri yakından ilgilendiren önemli konular, uzman isimlerin katılımıyla ele alınacak.

AKRAN ZORBALIĞI MASAYA YATIRILACAK

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen “Ailem Kocaeli Buluşmaları” kapsamında “Akran Zorbalığı” konulu söyleşi programı düzenlenecek. Programda Klinik Psikolog Dr. Mehmet Teber, 21 Ocak Çarşamba günü saat 18.30’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya gelecek.

AİLELERE REHBERLİK EDECEK BİLGİLER PAYLAŞILACAK

Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen söyleşide; ebeveynlerin çocuklarını akran zorbalığına karşı nasıl koruyabilecekleri, zorbalık yapan çocuklara karşı nasıl bir tutum sergilenmesi gerektiği ve bu sürecin sağlıklı bir şekilde nasıl yönetileceği konularında bilgilendirme yapılacak.

AİLEM KOCAELİ AİLE ODAKLI ÇALIŞMALARIYLA SÜRÜYOR

Toplumsal gelişimi desteklemek amacıyla hayata geçirilen Ailem Kocaeli projesi; aile olma ve aile kalabilme süreçlerini güçlendirmeye yönelik kadın, aile ve çocuk temelli çalışmalarla dikkat çekiyor. Proje kapsamında düzenlenen eğitim, seminer ve söyleşi programlarıyla toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

GÜVENLİ ÇOCUK ALANI

Düzenlenecek söyleşi programı süresince, ailelerin çocukları için güvenli bir çocuk alanı oluşturularak, ebeveynlerin programa rahatlıkla katılım sağlaması amaçlanıyor.