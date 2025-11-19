banner1212
Büyükşehir’den arıcılara yüzde 50 hibeli arı yemi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, arıcılığı güçlendirmek ve üreticilerin maliyetlerini azaltmak amacıyla bu yıl da yüzde 50 hibeli arı yemi (beyaz şeker) desteği sağlayacak. Destekten yararlanmak isteyen arı yetiştiricileri, 21 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek.

Büyükşehir'den arıcılara yüzde 50 hibeli arı yemi

19 Kasım 2025 Çarşamba 10:28

 ARICILIĞA GÜÇLÜ DESTEK SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma destekleri kapsamında arıcılık başta olmak üzere birçok tarımsal alanda üreticilere yönelik teşvik programlarını sürdürüyor. Bal üretim sezonu dışında kolonilerin enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir rolü olan arı yemi desteği, üreticilerin giderlerini azaltarak verimli ve kaliteli bal üretimine katkı sunuyor. Büyükşehir’in bu yıl da devam ettirdiği yüzde 50 hibeli beyaz şeker desteği, hem arıcıların yükünü hafifletiyor hem de arıcılık sektörünü güçlendiriyor.

 

BAŞVURULAR 21 KASIM’A KADAR

Yüzde 50 hibeli arı yemi desteğinden yararlanmak isteyen arıcılardan talepler alınmaya başladı. Başvurular, 2025 yılı Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) belgesi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı hizmet binasında yapılıyor. Üreticilerin 21 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Katkı payını yatırarak dekontunu teslim eden üreticilere arı yemleri aynı gün veriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağladığı bu destekle arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine önemli bir katkı sunmaya devam ediyor.


(Erkan ERENLER)

