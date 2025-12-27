GENEL:
Büyükşehir’den Asri Mezarlığa titiz dokunuş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Asri Mezarlığı’nda yürüttüğü bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla mezarlık alanını daha düzenli, estetik ve huzurlu bir görünüme kavuşturuyor.

Büyükşehir'den Asri Mezarlığa titiz dokunuş

27 Aralık 2025 Cumartesi 09:34

 BOYA VE ÇİTLER YENİLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Asri Mezarlığı’nda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mezarlıklar Müdürlüğü personelleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mezarlık içerisindeki idari binalar, duvarlar ve giriş alanlarında boyama işlemleri gerçekleştiriliyor. Mezarlık çevresindeki çitler yenilenerek boyanıyor. Yapılan çalışmalarla birlikte zamanla yıpranan alanlar elden geçirilirken, mezarlık daha estetik ve bakımlı bir görünüme kavuşuyor.

 

ÇEVRE DÜZENLEMESİ TİTİZLİKLE YAPILIYOR
İzmit Asri Mezarlığı genelinde yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve ortak kullanım alanlarında temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor. Ağaç ve bitkilerin bakımı titizlikle gerçekleştirilirken, alanın güvenliği ve düzeni de göz önünde bulunduruluyor. Düzenlemelerle ziyaretçilere daha huzurlu bir ortam sunulması amaçlanıyor.

 

VATANDAŞ ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI
Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha temiz, düzenli ve güvenli bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, belirlenen program dâhilinde devam ediyor. Bu çalışmalarla mezarlığın fiziki yapısını güçlendiren Büyükşehir, mezarlık alanlarında ihtiyaçlara kalıcı çözümler üretmeyi sürdürüyor.


(Erkan ERENLER)

