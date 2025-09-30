banner1192
GENEL:
Büyükşehir’den çiftçilere modern sera desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi artırmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla başlattığı “Seracılığı Geliştirme Projesi” kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli modern sera desteği vermeye devam ediyor. Proje kapsamında modern seraların yapımına başlandı.

30 Eylül 2025 Salı 09:40

 SERACILIK HIZLA YAYGINLAŞIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen proje, çiftçilere ekonomik fırsatlar sunarken seracılığın yaygınlaşmasını da sağlıyor. Kontrollü ve verimli üretim imkânı sunan modern seralar, ürün kalitesini artırarak çeşitliliğe katkı sağlıyor. Böylece çiftçiler pazarda daha rekabetçi hale geliyor, yerel ekonomiye canlılık kazandırılıyor.

 

İLK ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Projede İzmit’in Şahinler, Böğürgen ve Gökçeören mahalleleri ile Kandıra’nın Kocakaymaz, Sarıcaali ve Beyce mahallelerinde sera zemine sabitleme çalışmaları tamamlandı. Karamürsel’in Safiye Mahallesi'nde ise ankraj ve demir iskelet montajı bitirildi.

 

MODERN VE DAYANIKLI SİSTEM

Toplam 512 metrekarelik alan üzerine kurulan seralar; 2 bloklu, 16 metre eninde ve 32 metre boyunda inşa ediliyor. Yüksek tünel sistemine sahip modern yapılar, havalandırması uygun, bakımı kolay ve zararlılara karşı dayanıklı şekilde tasarlandı. Demonte galvaniz profillerle kurulan seralar; kar, dolu, fırtına ve yağmura karşı dirençli. 36 ay ömürlü, UV + IR(LD) + EVA katkılı naylon örtüler ise don riskini azaltıyor, ilaçlama ihtiyacını düşürüyor.

 

GELİR DÜZEYİ YÜKSELİYOR

Bu yılki kurulumlarla birlikte toplamda 207 çiftçiye 512 metrekarelik modern sera teslim edilmiş olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın önem verdiği projelerden biri olan destek sayesinde kırsalda gelir düzeyi artarken, çiftçilerin modern tarım tekniklerine geçişi de hızlanmış oluyor.

(Ömer İLGEÇ)

