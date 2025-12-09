banner1216
GENEL:
Büyükşehir’den Derince’ye modern mezarlık hizmet binası; Cenaze hizmetlerinde yeni dönem

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Derince Mezarlık Hizmet Binası hizmete girdi. Yapı, modern altyapısı ve fonksiyonel özellikleri ile bölgenin cenaze ve defin hizmetlerinde önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

09 Aralık 2025 Salı 09:19

 12 İLÇEDE 7/24 KESİNTİSİZ HİZMET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 12 ilçede cenaze hizmetlerini 7/24 kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir, ilçe belediyelerinin cenaze hizmetlerine yönelik tüm ihtiyaçlarını karşılayarak nakil araçları, tabut, kefen ve levazımat malzemelerini temin ediyor. Ayrıca il içi ve il dışı kara ile hava yolu nakilleri tamamen Büyükşehir tarafından sağlanıyor. Çağrı merkezinden saha ekiplerine kadar tüm birimler, vatandaşların en hassas anlarında yanında olmayı temel görev kabul ediyor.

 

DEFİN HİZMETLERİNDE MODERN ALTYAPI

Yaklaşık 660 m² taban alanına sahip Derince Mezarlık Hizmet Binası; mescit, bay-bayan abdesthaneleri, ıslak hacimli tuvaletler, iki adet gasilhane, iki adet morg, bay–bayan gassal odaları ve personel dinlenme alanlarını barındırıyor. Yapı, defin süreçlerinin sağlıklı, güvenli ve konforlu bir ortamda yürütülebilmesi için modern donanımlarla tasarlandı.

 

CENAZE NAKİLLERİ TAMAMEN ÜCRETSİZ

Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ve şehir dışı cenaze nakillerini geniş araç filosuyla tamamen ücretsiz gerçekleştiriyor. Talep edilmesi durumunda cenazeler uçakla Anadolu’nun tüm şehirlerine ulaştırılırken, karayolu nakillerinde de profesyonel ekipler 7/24 hizmet veriyor.

 

TAZİYE HİZMETLERİ SÜRDÜRÜLÜYOR

Büyükşehir Belediyesi, kayıp yaşayan ailelere destek olmayı kurumsal bir sorumluluk olarak görüyor. Taziye ziyaretleri düzenli şekilde yapılırken defin sonrası süreçlerde de ailelere destek verilmeye devam ediliyor. Yıkama, kefenleme, morg işlemleri ve mezarlıkla ilgili tüm resmi prosedürler vatandaşlara hiçbir ücret talep edilmeden sunuluyor.

 

BÖLGEYE DEĞER KATACAK HİZMET

Yeni hizmet binasının açılmasıyla Derince’de cenaze hizmetlerinin kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. İşlemler daha düzenli, hızlı ve hijyenik bir şekilde yürütülmeye başlarken, yapı hem vatandaşlar hem de belediye personeli için çağdaş ve verimli bir çalışma ortamı sunuyor.

 

HİZMET STANDARTLARI GİDEREK YÜKSELİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların en hassas anlarında yanlarında olmayı sürdürürken, mezarlık alanlarında hizmet standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği yetkililer tarafından belirtiliyor.


(Erkan ERENLER)

