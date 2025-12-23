Büyükşehir’den ekranla büyüyen çocuklar için altın öneriler; “Ekranı yasaklamayalım, dengeli kullanalım”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lokomotif Çocuk Köyü’nde psikolog olarak görev yapan Büşra Karataş, çocuklarda ekran kullanımının giderek arttığına dikkat çekerek ailelere önemli uyarılarda bulundu. Karataş, ekranı tamamen yasaklamanın kalıcı bir çözüm olmadığını, asıl amacın çocuklara rutin kazandırmak ve teknolojiyle sağlıklı bir denge kurmayı öğretmek olduğunu dile getirdi.

“EKRAN BAĞIMLILIĞI AŞIRIYA KAÇMAMALI”

Lokomotif Çocuk Köyü’nün psikologlarından Büşra Karataş, ailelerin ekran bağımlılığı konusunda merak ettiklerini ve çocuklarıyla bu süreci nasıl faydalı yönetebileceklerini aktardı. Karataş, ekran bağımlılığının tablet, telefon ve televizyon gibi teknolojik cihazların çocuklar tarafından kontrolsüz ve aşırı kullanımıyla ortaya çıktığını ifade etti. Bunun beraberinde ekran bağımlılığı olan çocuklarda kontrol kaybı, ani öfke patlamaları, dikkat ve odaklanma sorunları, uyku bozuklukları ve dil gelişiminde gecikmeler görüldüğünü belirten Karataş, bu durumun hem fiziksel hem de ruhsal gelişimi olumsuz etkilediğini vurguladı.

“BELLİ BİR KURALIMIZ OLSUN”

Ailelere tavsiyelerde bulunan Karataş, ekranı tamamen yasaklamanın kalıcı bir çözüm olmadığını, asıl amacın çocuklara rutin kazandırmak ve teknolojiyle sağlıklı bir denge kurmayı öğretmek olduğunu dile getirdi. Bu bağlamda yapılması gerekenleri anlatan Karataş, “Cihazlarınızı evlerinizin görünür alanlarında tutun. Örneğin evin salonunda masanın üzerinde. Akşam saat 9’da belirli bir kuralımız olsun ve herkes yatmadan önce teknolojik cihazları masanın üzerine bıraksın” diyerek, bu gibi rutinlerle çocuklardaki ekran bağımlılığının yönetilebileceğinden bahsetti.

Psikolog Karataş, çocukların spor, sanat ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmesinin ekran süresini doğal şekilde azalttığını da aktardı.

AİLELERİN ROLÜ BÜYÜK

Anne ve babaların çocuklar için en güçlü rol model olduğuna dikkat çeken Karataş, ebeveynlerin kendi ekran sürelerinin çocukların ekran alışkanlıklarını doğrudan etkilediğini söyledi. Yemek sırasında, uyku öncesinde ve belirli saatlerin dışında ekran kullanılmamasının çocuklarda sınır bilinci oluşturduğunu vurgulayan psikolog Karataş, birçok konuda olduğu gibi ekran bağımlılığında da anne ve babalara önemli roller düştüğünü söyledi.



“EKRANI FAYDALI HALE GETİRİN”

Karataş, dijital medyanın çocuklar tarafından doğru kullanımı konusunda endişe duyan ailelere de önerilerde bulundu. Sürekli telefon, tablet ya da teknolojik cihazlarla vakit geçiren bir ebeveynin çocuğundan kitap okumasını bekleyemeyeceğini ifade eden Karataş, çocuklara teknolojiyi doğru amaçlarla kullanma alışkanlığı kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, “Örneğin online bir alışveriş yaparken çocuğunuzu sürece dahil edebilirsiniz. Bu hem dijital dünyanın faydalı amaçlarla da kullanılabileceğini öğretir hem de birlikte kaliteli zaman geçirmenizi sağlar” dedi.





(Erkan ERENLER)