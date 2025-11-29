GENEL:
Büyükşehir’den Gebze trafiğine önemli dokunuş; Gebze Eski Hal Kavşağı hizmete girdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de trafik güvenliğini ve akıcılığını artıracak önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. Bu kapsamda Eski Bağdat Caddesi, Hükümet Caddesi’ne bağlanarak tek şerit haline getirildi. Dolaşım planı kapsamında yapılan düzenleme ile trafik akışı düzenli ve kontrollü hale getirildi.

Büyükşehir'den Gebze trafiğine önemli dokunuş; Gebze Eski Hal Kavşağı hizmete girdi

29 Kasım 2025 Cumartesi 13:20

 DURAK CEBİ YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze trafiğine önemli ve kalıcı dokunuşlar yapıyor. Bu bağlamda eski halin olduğu bölgede trafik güvenliğini ve akıcılığını artıracak önemli bir çalışmaya hayata geçirildi. Yapılan çalışmalar sonunda Eski Bağdat Caddesi, Hükümet Caddesi’ne bağlanarak tek şerit haline getirildi. Büyükşehir şimdi de, Eski ve Yeni Bağdat Caddelerinin kesişim noktasında toplu taşıma araçlarının trafiği aksatmadan yolcu indirip bindirebilmesi için yeni bir durak cebi yapıyor.

 

TRAFİK DÜZENLİ VE AKICI HALE GELECEK

Toplam 65 metre uzunluğundaki durak cebi tamamlandığında, toplu taşıma araçları işlek cadde üzerinde trafik akışını engellemeden hizmet verebilecek. Çalışmaların hızla sürdüğü Bağdat Caddesi’nde trafiğin daha düzenli ve akıcı hale gelmesi hedefleniyor.


(Erkan ERENLER)

