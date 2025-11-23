Büyükşehir’den kuşaklar arası buluşma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde kuşaklar arası anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Lokomotif Çocuk Köyü’nde düzenlenen “Kuşaklar Arası Üretim Günü’nde” Saygınlar Kulübü üyeleri ile çocukları aynı atölyelerde buluşturdu.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ’NE ANLAMLI ETKİNLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Lokomotif Çocuk Köyü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında özel bir programa ev sahipliği yaptı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Saygınlar Kulübü üyelerinin katılımıyla gerçekleşen “Kuşaklar Arası Üretim Günü”, gün boyunca renkli ve keyifli anlara sahne oldu.

GÜNE SPORLA BAŞLADILAR

Etkinlik, Saygınlar Kulübü üyelerinin çocuklarla birlikte Lokosahne’de spor yapmasıyla başladı. Eğlenceli hareketlerle başlayan bu buluşma, hem büyükleri hem minikleri motive ederek keyifli bir ortam oluşmasına katkı sağladı. Lokomotif Çocuk Köyü’nün çocuk merkezli yaklaşımıyla hazırlanan programda, farklı meslek temalarına sahip vagonlarda 8 ayrı atölye gerçekleştirildi.

KUŞAKLAR ARASI GÜÇLÜ BAĞLAR KURULDU

Atölyelere katılan Saygınlar Kulübü üyeleri, çocuklarla birlikte üretirken deneyimlerini paylaştı ve keyifli anlar yaşadı. Çocuklar da büyüklerle aynı masada çalışarak hem sorularına yanıt buldu hem de onların deneyimlerini yakından görme fırsatı elde etti. Günün sonunda hem büyükler hem de çocuklar, bu buluşmadan güzel ve unutulmaz anılarla ayrıldı.





(Emre KAHRAMAN)