Büyükşehir’den üç aylara özel program

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayının müjdecisi olan üç aylara girilmesi nedeniyle özel bir program düzenlendi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Üç Ayların Bereketine Yolculuk” adlı programda üç ayların manevi iklimi okunan Kur’an-ı Kerim ve seslendirilen ilahilerle yürekleri doldurdu. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş de katıldı.

21 Aralık 2025 Pazar 14:04

 DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Vatandaşların ilgi gösterdiği program Hafız Cihan Kodal’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Üç aylar için düzenlenen özel programa sanatçılar Mustafa Cihat, Dursun Ali Erzincanlı ve Harun Beyaz, Hafız Cihan Kodal ile ilahiyatçı Osman Egin katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunduğu, ilahi ve ezgilerin seslendirildiği programda vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

 

BAŞKAN VEKİLİ ABİŞ, ÜÇ AYLARI TEBRİK ETTİ

Program sonunda katılan sanatçılara çiçek takdim eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, giriş yapmış olduğumuz mübarek üç ayların ülkemize, tüm İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini ifade etti. Sahne alan sanatçı ve şairler de programdan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve emek veren Büyükşehir çalışanlarına teşekkür etti.


(Erkan ERENLER)

