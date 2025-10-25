banner1195
Büyükşehir’den üretime değer, geleceğe umut

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), üretim odaklı eğitimleriyle vatandaşların hem meslek edinmesine hem de ekonomik hayata katılmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Yuvacık KO-MEK Kurs Merkezi’nde verilen arıcılık branşı eğitimleri, kursiyerleri hem teorik hem de uygulamalı olarak arıcılığın tüm incelikleriyle buluşturdu.

25 Ekim 2025 Cumartesi 09:36

 ARICILIĞA DAİR HERŞEY BU KURSTA

Kursta; arı biyolojisi, kovan yönetimi, bal ve balmumu üretimi, ana arı yetiştiriciliği, arı hastalıklarıyla mücadele, bal hasadı ve ürünlerin pazarlanması gibi konularda kapsamlı bilgiler verildi. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alan kursiyerler, kendi kovanlarını kurabilecek bilgi ve donanıma sahip olarak mezuniyet heyecanı yaşadı.

 

İLK KOVANLAR BAŞKAN YASİN ÖZLÜ’DEN

Yuvacık KO-MEK Kurs Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde, kursiyerlere sertifikalarının yanı sıra üretime başlayabilmeleri için ilk kovanları Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından hediye edildi. Yuvacık Kurs Merkezi’nde düzenlenen törene kursiyerlerin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan da katılarak kursiyerlerin mutluluğuna destek oldu.

 

YEREL ÜRETİME TEŞVİK

KO-MEK, tarım ve hayvancılığın farklı alanlarında olduğu gibi arıcılıkta da yerel üretimi teşvik etmeyi sürdürüyor. Verilen eğitimlerle hem kırsal kalkınmaya destek olunuyor hem de bireylerin kendi işlerini kurmalarına imkân tanınıyor.

 

YENİ BİR MESLEK İÇİN KOLAY ADRES

Arıcılık kursundan mezun olan kursiyerler, doğayla uyum içinde üretim yapmanın mutluluğunu yaşarken, bilgi ve becerilerini ekonomiye kazandırarak Kocaeli’nin üretim gücüne yeni bir değer katıyor. Sizde KO-MEK ile yeni bir hobi ve meslek sahibi olabilmek için online olarak www.komek.org adresinden kolaylıkla istediğiniz branşa kayıt yaptırabilirsiniz.

