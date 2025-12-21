banner1217
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den üst geçitlere buzlanma müdahalesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla üst geçitlerde buzlanma ve donmaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent genelindeki tüm üst geçitlerde özel solüsyonlar kullanılarak, buzlanmalarda olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir'den üst geçitlere buzlanma müdahalesi

21 Aralık 2025 Pazar 11:10

 BUZLANMAYA KARŞI ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

Büyükşehir Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, soğuk kış günlerinde don ve buzlanmaya karşı önleyici tedbirleri aksatmadan sürdürüyor. Bu kapsamda sıvı formda uygulanan özel bir kimyasal solüsyonla üst geçitleri daha güvenli hale getiriyor. Kolay uygulanabilen bu solüsyon, hem işçilik maliyetini hem de zaman kaybını önemli ölçüde azaltıyor. Su bazlı ve doymuş mineral karışımından oluşan solüsyon, yanıcı özelliğe sahip olmamasıyla dikkat çekiyor. Antibakteriyel yapıda olan ve glikol ile türevlerini içermeyen ürün, uçucu aktif maddeler barındırmadığı için uzun süre etkisini koruyor.

 

SOLÜSYON BUZ OLUŞUMUNU ORTADAN KALDIRIYOR

Yol yüzeyine sıvı halde uygulanan solüsyon, henüz kar yağışı başlamadan önlem alınmasına imkan tanıyor. Uygulama sonrasında yüzeyde oluşan film tabakası, yağan karın zemine yapışmasını engellerken buz oluşumunu da ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda yere düşen karın daha hızlı erimesini sağlayarak güvenli geçiş imkânı sunuyor. Donma noktası -40°C’ye kadar ayarlanabilen bu özel solüsyon, klasik tuzlama yöntemlerinin etkisini yitirdiği düşük sıcaklıklarda dahi üstün performans gösteriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalar sayesinde vatandaşların kış şartlarında daha kolay, konforlu ve güvenli ulaşım sağlamasını ve olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı aksatmamasını amaçlıyor.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tramvay uzatılıyor, yolcu sayısı iki katına çıkıyor Tramvay uzatılıyor, yolcu sayısı iki katına çıkıyor
KAPADOKYA'DA 38 YILLIK GAZETECİLİK HATIRALARIM VE KAPADOKYA DEĞER ÖDÜLLERİ TÖRENİ KAPADOKYA'DA 38 YILLIK GAZETECİLİK HATIRALARIM VE...
Büyükşehir Zabıtasından gönüllere dokunan hareket Büyükşehir Zabıtasından gönüllere dokunan hareket
İbadethaneler Büyükşehir ile hep temiz; Büyükşehir’den Şekerpınar’daki camiye detaylı temizlik İbadethaneler Büyükşehir ile hep temiz; Büyükşehir’den...
Büyükşehir’den yeşil alanlara özel bakım Büyükşehir’den yeşil alanlara özel bakım
Kartepe Tramvay Hattı’nda raylar kaynak ile birleşiyor Kartepe Tramvay Hattı’nda raylar kaynak ile birleşiyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Tramvay uzatılıyor, yolcu sayısı iki katına...
Raylı sistem ağıyla kent içi ulaşıma nefes aldıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, daha iyi hizmet sunabilmek...

Haberi Oku