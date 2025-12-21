Büyükşehir’den üst geçitlere buzlanma müdahalesi

BUZLANMAYA KARŞI ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

Büyükşehir Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, soğuk kış günlerinde don ve buzlanmaya karşı önleyici tedbirleri aksatmadan sürdürüyor. Bu kapsamda sıvı formda uygulanan özel bir kimyasal solüsyonla üst geçitleri daha güvenli hale getiriyor. Kolay uygulanabilen bu solüsyon, hem işçilik maliyetini hem de zaman kaybını önemli ölçüde azaltıyor. Su bazlı ve doymuş mineral karışımından oluşan solüsyon, yanıcı özelliğe sahip olmamasıyla dikkat çekiyor. Antibakteriyel yapıda olan ve glikol ile türevlerini içermeyen ürün, uçucu aktif maddeler barındırmadığı için uzun süre etkisini koruyor.

SOLÜSYON BUZ OLUŞUMUNU ORTADAN KALDIRIYOR

Yol yüzeyine sıvı halde uygulanan solüsyon, henüz kar yağışı başlamadan önlem alınmasına imkan tanıyor. Uygulama sonrasında yüzeyde oluşan film tabakası, yağan karın zemine yapışmasını engellerken buz oluşumunu da ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda yere düşen karın daha hızlı erimesini sağlayarak güvenli geçiş imkânı sunuyor. Donma noktası -40°C’ye kadar ayarlanabilen bu özel solüsyon, klasik tuzlama yöntemlerinin etkisini yitirdiği düşük sıcaklıklarda dahi üstün performans gösteriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalar sayesinde vatandaşların kış şartlarında daha kolay, konforlu ve güvenli ulaşım sağlamasını ve olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı aksatmamasını amaçlıyor.





(Erkan ERENLER)