GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den “Yaşlı Hakları” konulu seminer

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki bireylerin sosyal yaşamda daha aktif, bilinçli ve haklarının farkında bir şekilde yer almasını destekleyen çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Saygınlar Kulübü üyelerine yönelik “Yaşlı Hakları” konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Büyükşehir'den 'Yaşlı Hakları” konulu seminer

02 Kasım 2025 Pazar 09:24

 KARAKOÇ’TAN HUKUKİ SUNUM

Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerde Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Emir Karakoç, katılımcılara yaşlı bireylerin sahip oldukları yasal haklar ve bu hakların korunmasına ilişkin önemli bilgiler aktardı. Etkinlik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Saygınlar Kulübü üyelerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

 

FARKINDALIK VE HAK BİLİNCİ VURGUSU

Av. Karakoç, hakların her alanda güçlendirilmesi ve korunması gerektiğine dikkat çekerek, toplumsal bilinçlenmenin olası hak ihlallerinin önüne geçilmesinde önemli rol oynadığını belirtti. Sunumun ardından katılımcılardan gelen sorular yanıtlanarak interaktif bir paylaşım ortamı oluşturuldu.

 

SOSYAL HAYATA AKTİF KATILIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, kent genelinde 65 yaş üstü bireylerin sosyal etkinliklere katılımını artırmayı amaçlayan projelerini sürdürüyor. Saygınlar Kulübü “Akademi Topluluğu” bünyesinde düzenlenen bu tür etkinliklerle yaşlı bireylerin hem sosyalleşmesi hem de günlük yaşamda daha donanımlı hale gelmesi hedefleniyor.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze’de 7 katlı binanın çökmesinin ardından zeminin tomografisi santim santim çekiliyor Gebze’de 7 katlı binanın çökmesinin ardından...
Ormanya’da oyun gruplarına periyodik bakım Ormanya’da oyun gruplarına periyodik bakım
Evlerine giremeyen ailelere moral ziyareti Evlerine giremeyen ailelere moral ziyareti
Büyükakın: Bölgede çok titiz bir çalışma yapılıyor Büyükakın: Bölgede çok titiz bir çalışma yapılıyor
TÜRKİSTAN KÜLTÜR KERVANI KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN'DA BAŞLIYOR TÜRKİSTAN KÜLTÜR KERVANI KAZAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN'DA...
Kocaeli’nin gökyüzü umut dolu balonlarla renklendi; UlaşımPark, lösemi servisine umut aşıladı Kocaeli’nin gökyüzü umut dolu balonlarla renklendi;...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze’de 7 katlı binanın çökmesinin ardından...
Gebze’de 7 katlı binanın çökmesinin ardından bölgede zemin araştırmaları gece saatlerinde sürüyor....

Haberi Oku