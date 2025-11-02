Büyükşehir’den “Yaşlı Hakları” konulu seminer

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki bireylerin sosyal yaşamda daha aktif, bilinçli ve haklarının farkında bir şekilde yer almasını destekleyen çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Saygınlar Kulübü üyelerine yönelik “Yaşlı Hakları” konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

KARAKOÇ’TAN HUKUKİ SUNUM

Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerde Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Emir Karakoç, katılımcılara yaşlı bireylerin sahip oldukları yasal haklar ve bu hakların korunmasına ilişkin önemli bilgiler aktardı. Etkinlik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Saygınlar Kulübü üyelerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

FARKINDALIK VE HAK BİLİNCİ VURGUSU

Av. Karakoç, hakların her alanda güçlendirilmesi ve korunması gerektiğine dikkat çekerek, toplumsal bilinçlenmenin olası hak ihlallerinin önüne geçilmesinde önemli rol oynadığını belirtti. Sunumun ardından katılımcılardan gelen sorular yanıtlanarak interaktif bir paylaşım ortamı oluşturuldu.

SOSYAL HAYATA AKTİF KATILIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, kent genelinde 65 yaş üstü bireylerin sosyal etkinliklere katılımını artırmayı amaçlayan projelerini sürdürüyor. Saygınlar Kulübü “Akademi Topluluğu” bünyesinde düzenlenen bu tür etkinliklerle yaşlı bireylerin hem sosyalleşmesi hem de günlük yaşamda daha donanımlı hale gelmesi hedefleniyor.



(Ömer İLGEÇ)