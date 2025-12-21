Büyükşehir’den yeşil alanlara özel bakım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yeşil alanların sağlıklı ve düzenli bir görünüme kavuşması için yürüttüğü bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Gölcük Değirmendere sahilinde kapsamlı peyzaj bakım çalışması gerçekleştirdi.

SAHİLİN ESTETİK GÖRÜNÜMÜ GÜÇLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mevcut yeşil alanları daha estetik hale getiriyor. Bu bağlamda Büyükşehir, Gölcük Değirmendere Sahili’nde çim biçimi, ağaç budama ve genel alan bakımını periyodik olarak gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar sayesinde hem yeşil alanların düzeni korunuyor hem de sahilin estetik görünümü güçlendiriliyor.

ÇİM DOKUSUNUN KALİTESİ ARTIRILDI

Düzenli bakım uygulamaları, özellikle ağaçların sağlığının korunmasına büyük katkı sağlıyor. Aynı zamanda çimlerin kesimi ve bakımı, düzensiz görüntüyü ortadan kaldırarak, alanın daha temiz, daha düzenli ve daha konforlu kullanılmasına imkân tanıyor. Bu sayede çim dokusunun kalitesi artırılırken, vatandaşların sahilden daha keyifli şekilde faydalanması amaçlanıyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN TİTİZ ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerdeki yeşil alanların bakımını titizlikle sürdürerek, vatandaşlara yıl boyunca düzenli ve sağlıklı sosyal yaşam alanları sunmaya devam ediyor.





(Erkan ERENLER)