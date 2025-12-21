banner1217
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den yeşil alanlara özel bakım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yeşil alanların sağlıklı ve düzenli bir görünüme kavuşması için yürüttüğü bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Gölcük Değirmendere sahilinde kapsamlı peyzaj bakım çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir'den yeşil alanlara özel bakım

21 Aralık 2025 Pazar 09:33

 SAHİLİN ESTETİK GÖRÜNÜMÜ GÜÇLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mevcut yeşil alanları daha estetik hale getiriyor. Bu bağlamda Büyükşehir, Gölcük Değirmendere Sahili’nde çim biçimi, ağaç budama ve genel alan bakımını periyodik olarak gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar sayesinde hem yeşil alanların düzeni korunuyor hem de sahilin estetik görünümü güçlendiriliyor.

 

ÇİM DOKUSUNUN KALİTESİ ARTIRILDI

Düzenli bakım uygulamaları, özellikle ağaçların sağlığının korunmasına büyük katkı sağlıyor. Aynı zamanda çimlerin kesimi ve bakımı, düzensiz görüntüyü ortadan kaldırarak, alanın daha temiz, daha düzenli ve daha konforlu kullanılmasına imkân tanıyor. Bu sayede çim dokusunun kalitesi artırılırken, vatandaşların sahilden daha keyifli şekilde faydalanması amaçlanıyor.

 

BÜYÜKŞEHİR’DEN TİTİZ ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerdeki yeşil alanların bakımını titizlikle sürdürerek, vatandaşlara yıl boyunca düzenli ve sağlıklı sosyal yaşam alanları sunmaya devam ediyor.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KAPADOKYA'DA 38 YILLIK GAZETECİLİK HATIRALARIM VE KAPADOKYA DEĞER ÖDÜLLERİ TÖRENİ KAPADOKYA'DA 38 YILLIK GAZETECİLİK HATIRALARIM VE...
Büyükşehir Zabıtasından gönüllere dokunan hareket Büyükşehir Zabıtasından gönüllere dokunan hareket
İbadethaneler Büyükşehir ile hep temiz; Büyükşehir’den Şekerpınar’daki camiye detaylı temizlik İbadethaneler Büyükşehir ile hep temiz; Büyükşehir’den...
Kartepe Tramvay Hattı’nda raylar kaynak ile birleşiyor Kartepe Tramvay Hattı’nda raylar kaynak ile birleşiyor
Büyükşehir’den Gölcük’e yeni mezarlık alanları Büyükşehir’den Gölcük’e yeni mezarlık alanları
Genel Sekreter Baraçlı, geleceğin şehri vurgusu yaptı; Baraçlı: Atılacak adımların ortağı sizlersiniz Genel Sekreter Baraçlı, geleceğin şehri vurgusu...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

KAPADOKYA'DA 38 YILLIK GAZETECİLİK HATIRALARIM...
Türk Dünyası gazeteciler Federasyonu yönetim kurulu olarak Kapadokya gazeteciler federasyonu tarafından Nevşehir...

Haberi Oku