GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’in A Takımı ve Yol Bakım Timlerinde dur durak yok; Kocaeli’de yol, onlardan sorulur

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için 12 ilçedeki güzergâhlarda iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Konforlu ulaşım için sahada olan A Takımı ve Yol Bakım Timleri, yoğun kar ve yağışlı hava durumlarının yaşandığı kış günlerinde de 7/24 durmaksızın çalışıyor.

Büyükşehir'in A Takımı ve Yol Bakım Timlerinde dur durak yok; Kocaeli'de yol, onlardan sorulur

18 Ocak 2026 Pazar 09:58

 400 PERSONEL, 200 ARAÇ VE İŞ MAKİNASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı A Takımı ve Yol Bakım Timi ekipleri, kırsal mahalleler başta olmak üzere ilçe merkezlerinde Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak görev yapıyor. Bu kapsamda alanında uzman 400’e yakın personel, 200’e yakın araç ve iş makinesi ile kent genelinde ihtiyaç duyulan üstyapı bakım ve onarım çalışmaları daha hızlı, pratik ve en ekonomik bir şekilde karşılanıyor.

 

İHTİYAÇ DUYULAN HER YERDELER

A Takımı ve Yol Bakım Timleri, tam donanımlı ATK, greyder, kazıyıcı ve yükleyici, vinç, forklift, kamyon, kamyonet, asfalt silindiri, traktör, akaryakıt ikmal, kar küreme ve tuzlama ve hizmet araçlarından oluşan modern iş makinesi ve ekipman desteğiyle ihtiyaç duyulan her noktaya kısa sürede ulaşarak, sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor.

 

HIZLI BAKIM VE ONARIM

A Takımı ve Yol Bakım Timleri; yollardan üstgeçitlere, köprülerden yaya kaldırımlarına kadar her türlü üstyapı bakım ve onarım çalışmalarını yaparken, aynı zamanda yağışlarda yağmurun hızlı bir şekilde tahliye olabilmesi için mazgal temizliklerini de gerçekleştiriyor. Ekipler, yaya ve araç güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek deformasyonlara hızlı bir şekilde müdahale ederek, onarım ve bakım çalışmalarını büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
BOLUDA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM BOLUDA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM
Zamanın durduğu yer Zamanın durduğu yer
Büyükşehir, raylı sistem ağını Kartepe tramvay hattı ile genişletiyor; Raylar tam yol Kartepe’ye doğru döşeniyor Büyükşehir, raylı sistem ağını Kartepe tramvay...
İzmit Millet Bahçesi, Alev Alatlı Kütüphanesi ve Gonca'yı gezdi; Kürşad Zorlu'dan Büyükakın'a tebrik İzmit Millet Bahçesi, Alev Alatlı Kütüphanesi...
Kocaeli Büyükşehir’den bayrak hassasiyeti Kocaeli Büyükşehir’den bayrak hassasiyeti
Büyükşehir’in tarım ve hayvansal desteği yeni yılda da sürüyor; Çiftçilere 3 büyük tarımsal destek daha Büyükşehir’in tarım ve hayvansal desteği yeni...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

BOLUDA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM
Bolunun Gazetecilik ve BELGESELCİLİK hayatımda çok önemli yeri var. Boluyu ilk kez gazetecilik hayatımın...

Haberi Oku