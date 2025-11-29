GENEL:
Büyükşehir’in dokunuşlarıyla Kocaeli yeşile doyuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belen Mahallesi’ndeki 180 bin metrekarelik alanda başlattığı ağaçlandırma çalışmasıyla kente 3 bin 300 Toros sediri kazandırarak daha yeşil bir Kocaeli hedefini güçlendiriyor.

29 Kasım 2025 Cumartesi 09:29

 BÜYÜKŞEHİR’DEN KAPSAMLI AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre ve yeşil alan çalışmalarına aralıksız devam ederek kenti daha yaşanabilir bir görünüme kavuşturuyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Körfez ilçesi Belen Mahallesi’ndeki 180 bin metrekarelik dolgu alanında kapsamlı bir ağaçlandırma çalışması başlattı.

 

3 BİN 300 ADET TOROS SEDİRİ DİKİLDİ
Projeyle birlikte alanın 30 bin metrekarelik bölümü ağaçlandırılacak. Büyükşehir, bölgeye doğal dokuya uyumlu 3 bin 300 adet Toros sediri dikerek hem ekosistemi güçlendirmeyi hem de Körfez’e yeni bir nefes alanı kazandırmayı hedefliyor.

 

HEDEF, DAHA YEŞİL BİR KOCAELİ
Çevre bilinciyle sürdürülen çalışmalar sayesinde bölge, gelecekte vatandaşların nefes alabileceği daha yeşil bir yaşam alanına dönüşecek. Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü bu ağaçlandırma projeleriyle “yeşil ve yaşanabilir bir Kocaeli” hedefini kararlılıkla hayata geçirmeye devam ediyor.


(Erkan ERENLER)

